La serie británica Peaky Blinders ha ganado adeptos en los últimos años. Dirigida por Steven Knight, esta obra de época está ambientada en Birmingham, Inglaterra. La serie de sigue las hazañas de la familia del crimen Shelby en el período inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial. Aunque los Shelby de Peaky Blinders son un grupo ficticio, su historia se basa en una banda juvenil urbana real del mismo nombre, que estuvo activa en la ciudad desde la década de 1890 hasta principios del siglo XX. Sigue leyendo para saber Cuántas temporadas de Peaky Blinders hay.

Los fans del thriller quizá ya sepan que la serie tiene seis temporadas. Peaky Blinders ha tenido una trayectoria increíblemente exitosa hasta ahora desde que la serie comenzó a emitirse en la BBC One en 2013. La temporada 2 de Peaky Blinders llegó en 2014 y la temporada 3 estuvo disponible después de dos años en 2016. La temporada 4 se estrenó en 2017 y la última temporada, que es Peaky Blinders temporada 5 se estrenó el 25 de agosto de 2019. En cada temporada hubo 6 episodios de Peaky Blinders. En febrero llego la sexta y última temporada de la serie, que hemos podido ver en Netflix a partir del 9 de junio de 2022.

Y la pregunta es... ¿Qué va a pasar ahora?

MATT SQUIRE

'Peaky Blinders' será una película

La temporada 7 de Peaky Blinders se ha cambiado por una épica conclusión en forma de película, que probablemente tenga lugar en la Segunda Guerra Mundial, aunque hasta ahora no se ha aclarado quiénes aparecerán exactamente.

"Vamos a hacer una película -un largometraje- que haga avanzar al mundo, y luego, una vez que hayamos hecho avanzar al mundo hacia el segundo mundo, veremos a dónde nos lleva".

"Ahora es una situación en la que el mundo... ya sabes, en todo el mundo, el mundo Peaky, tiene tanta energía, y tantos seguidores, y una base de fans tan grande, que piensas: 'Bueno, vamos a seguir adelante'. Y así lo hacemos".

En cuanto al reparto de la película, Steven Knight dijo: "Hay tanta gente, tantos grandes actores, con los que ya estamos, más o menos, en conversaciones para la película, pero creo que lo que queremos hacer es seguir sorprendiendo a la gente y seguir descubriendo nuevos talentos. Porque todo está ahí fuera, y hay una especie de consistencia: lo que estamos haciendo es encontrar actores realmente buenos de un entorno de clase trabajadora, y contar esa historia. Eso es lo que intentamos hacer".

