Los hermanos Russo están ya tan especializados en el blockbuster que cualquiera de sus películas es una garantía de un buen entretenimiento si lo que te gusta es el cine de acción. Ese parece su compromiso en su nuevo estreno, El agente invisible, la película que adapta la novela The Gray Man de Mark Greaney. El despliegue del filme está ajustado a la gran apuesta que ha hecho Netflix por este proyecto.

El agente invisible se ha convertido en la película más cara producida por la plataforma, con nada menos que 200 millones de dólares de presupuesto. Ahora bien, el desembolso de Netflix tiene una explicación y es que, de la mano de los Russo, pretenden convertir este filme en la primera entrega de una suculenta franquicia de espionaje que pueda competir en el imaginario colectivo con Jack Ryan, Jason Bourne, James Bond o Ethan Hunt.

El agente invisible: hora de estreno en Netflix España

Para descubrir su Court Gentry (Ryan Gosling) está a la altura de sus compañeros espías, deberemos pegarnos a la pantalla de Netflix desde el viernes 22 de julio. En España, la película estará disponible desde las 09.00 para disfrute de todos los fanáticos del género. Será cuestión de horas comprobar si el equipo formado por Gosling junto a Ana de Armas puede con su adversario en el filme, Chris Evans.

El agente invisible: sinopsis de la película

El agente invisible (The Gray Man) narra la historia del agente más hábil de la CIA Court Gentry (Ryan Gosling). Extraído de un recinto penitenciario y reclutado por su jefe, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry alguna vez fue un mercenario de identidad desconocida altamente capacitado que trabajaba para la agencia. Pero las cosas cambian cuando descubre accidentalmente oscuros secretos de la agencia. A partir de entonces Lloyd Hansen (Chris Evans), un excompañero de la CIA, pone un precio por su cabeza y desata una cacería internacional en la que parece que no se detendrá hasta capturarlo. Por suerte, cuenta con la ayuda de la agente Dani Miranda (Ana de Armas).

