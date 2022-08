La nueva serie de Netflix en español, Alba, se ha disparado en las listas de éxitos de la plataforma, y es evidente que está calando en el público con su trama oscura y tensa. La serie sigue a Alba, una joven que se despierta en una playa sin recordar nada de la noche anterior y se da cuenta de que ha sido agredida sexualmente. Luego descubre que los autores son los amigos de su novio, como contamos en el final explicado de Alba.

El impactante drama está ambientado en la Marina Baixa y está protagonizado por Elena Rivera, Eric Masip y Álvaro Rico. Consta de 13 episodios, y se une a otras series en español que han causado furor en Netflix como Bienvenidos al Edén y ¿Quién mató a Sara? Pero, ¿dónde se ha rodado la serie?

'Alba': dónde se rodó la serie

La serie, que es una adaptación española de la serie turca Fatmagül, ve cómo Alba vuelve a casa después de estudiar en Madrid, por lo que el rodaje tuvo lugar tanto en Alicante como en Madrid. El rodaje tuvo lugar a partir de junio de 2020 y duró seis meses en total.

La serie cuenta con varias localizaciones de playa impresionantes, paisajes de ladera y modernas villas y piscinas, por lo que no es de extrañar que los espectadores quieran saber dónde tuvo lugar la producción.

Las localizaciones utilizadas en la provincia de Alicante incluyen la playa de Bol Nou, que se encuentra en la localidad costera de Villajoyosa, así como los acantilados del Parque Natural de Serra Gelada, cerca de Benidorm.

También se rodaron escenas en Finestrat, que se encuentra en el escenario central de la serie, la Marina Baixa. Es un pueblo pequeño y es el único en España que tiene una localización de montaña y una playa, que está kilómetros más abajo en la costa.

