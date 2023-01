Tras cinco aclamadas temporadas, Cobra Kai llega oficialmente a su fin en Netflix. La serie dramática es una secuela de la franquicia cinematográfica Karate Kid, que sigue las historias actuales de Daniel LaRusso, interpretado por Ralph Macchio, y Johnny Lawrence, interpretado por William Zabka, que ven reavivada su rivalidad cuando este último reabre el dojo de artes marciales, solo para que el regreso de otras caras conocidas y las peligrosas peleas entre sus alumnos les hagan intentar dejar atrás sus pasados.

Apenas unos meses después de la asombrosa temporada 5 de la serie de Netflix, ha revelado que la temporada 6 de Cobra Kai pondrá fin oficialmente a la serie secuela de Karate Kid.

A letter to you, the greatest fans in the world, from the showrunners of COBRA KAI. — Cobra Kai (@CobraKaiSeries) January 20, 2023

La plataforma de streaming ha publicado un vídeo en el que se anuncia un épico enfrentamiento final de cara al último capítulo de la serie, así como una carta de los guionistas Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg en la que, bajo la apariencia del Comité del Torneo de los Campeonatos de Karate del Valle, anuncian la conclusión de la exitosa secuela de Karate Kid. Vea la carta más arriba y el vídeo más abajo:

La temporada 5 de Cobra Kai continúa donde lo dejó el final de la cuarta temporada: Terry Silver (Thomas Ian Griffith) hace trampas para ganar el torneo de karate para menores de 18 años de todo el valle, lo que obliga a Daniel y Johnny a cerrar sus dojos. Silver pone en marcha su plan maestro para que Cobra Kai se apodere de todo el karate del Valle de San Fernando. Con la intención de detener a Silver, Daniel recluta a Chozen Toguchi (Yuji Okumoto) para que lo respalde. Mientras tanto, Johnny y su hijo, Robby Keene (Tanner Buchanan), viajan a México para traer a Miguel Díaz (Xolo Mariduena) a casa. Y mientras todo esto sucede, John Kreese (Martin Kove) es encarcelado después de que Silver le inculpara por intento de asesinato, mientras que Tory Nichols (Peyton List) está angustiada porque sabe que Silver le engañó para poder convertirse en la campeona del Valle.

La temporada 5 de Cobra Kai amplía el "Miyagiverso" revelando nuevos detalles sobre el origen de Cobra Kai y presentando a la primera sensei femenina de Cobra Kai, Kim Da-Eun (Alicia Hannah-Kim). La quinta temporada de Cobra Kai también cuenta con el regreso de Mike Barnes (Sean Kanan) de Karate Kid Parte III. Al final de la 5ª temporada de Cobra Kai, el paradigma de la serie ha cambiado drásticamente, y esto es lo que sabemos sobre lo que podría ser la temporada 6 de Cobra Kai.

'Cobra Kai' Temporada 6: fecha de estreno

No llegaría a Netflix hasta finales de 2023. Obviamente, cuanto antes comience el rodaje de la serie, antes se estrenará la temporada 6. El rodaje de una temporada de Cobra Kai tarda aproximadamente entre 3 y 4 meses. Sin embargo, algunas escenas de la temporada 6 de Cobra Kai se rodaron durante la producción de la temporada 5. Potencialmente, la temporada 6 de Cobra Kai podría estrenarse un año después de la temporada 5, en otoño de 2023, pero también podría volver a la fecha de estreno de diciembre que tan bien funcionó para las temporadas 3 y 4 en Netflix.

'Cobra Kai' Temporada 6: argumento

La temporada 5 de Cobra Kai termina con un escenario que cambia las reglas del juego para la serie, ya que no sólo se resuelve la lucha contra Terry Silver que se apodera del Valle, sino que se resuelven muchas otras historias que han estado en curso desde la temporada 1 de Cobra Kai. La temporada 5 de Cobra Kai también introduce un nuevo elemento intrigante en el mito que podría llevar a la serie en una dirección internacional. Si se produce la sexta temporada de Cobra Kai, el alcance de la serie podría ser mayor que nunca, pero conservando toda la acción, el drama y la comedia de la aclamada "ópera de karate" de Netflix.