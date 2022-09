Las consecuencias del escándalo de Rhaenyra establecen cambios importantes tras el final del episodio 4 de La Casa del Dragón. Al dejar atrás la infancia, Rhaenyra Targaryen descubre ciertos placeres de la vida con la ayuda de su tío Daemon, pero cuando se difunden los rumores de su encuentro, su posición como heredera queda en entredicho. Sin embargo, a pesar de que las habladurías de Poniente no consiguen aclarar los hechos, el final del episodio 4 de La Casa del Dragón ve cómo el trágico rey Viserys defiende la pretensión de Rhaenyra con medios nefastos.

El episodio 4 de La Casa del Dragón comienza con el regreso de Daemon de las Piedras Angulares, donde entrega a Viserys su corona como Rey del Mar Angosto. A su llegada, Daemon le enseña a Rhaenyra a tomar lo que quiere y a entender que el sexo es un placer para las mujeres igual que para los hombres, lo que lleva a los dos a colarse en un burdel del Lecho de Pulgas donde Daemon besa y desviste a Rhaenyra. Cuando la Princesa regresa a sus aposentos, decide perder su virginidad con Ser Criston Cole, pero su disfrute se convierte en una lucha cuando Otto Hightower le dice a Viserys que fue sorprendida teniendo sexo con Daemon en la ciudad. A pesar de que esto no es del todo cierto, Daemon se niega a negar estas afirmaciones e incluso sugiere que se case con Rhaenyra, pero Viserys lo destierra (de nuevo) en su lugar. Viserys se reúne entonces con Rhaenyra para explicarle más sobre el sueño de Aegon el Conquistador y regañarla por sus escándalos, informándole de que debe casarse con Laenor Velaryon sin protestar.

El torbellino de un episodio concluye cuando Viserys despide a Otto Hightower como Mano del Rey, alegando que ya no puede confiar en su juicio debido a sus motivaciones interesadas para sustituir a Rhaenyra por Aegon. En la escena final del episodio 4 de la Casa del Dragón, Viserys envía a Rhaenyra una infusión especial de té de la luna, que se utiliza en Poniente para prevenir o abortar los embarazos. Mientras la Casa del Dragón prepara el matrimonio de Rhaenyra con Laenor, una nueva Mano del Rey, y un demonio exiliado, Viserys demuestra hasta dónde llegará para defender a Rhaenyra como heredera legítima.

Qué significa realmente la poción que Viserys le da a Rhaenyra

Rhaenyra negó con vehemencia que ella y Daemon se acostaran, pero aun así Viserys le envió el té de la luna para evitar el embarazo. Aunque es cierto que perdió la virginidad esa noche, estaba diciendo la verdad en cuanto a que no fue Daemon, y Viserys no tenía ni idea de que realmente se había acostado con Criston Cole. Por ello, el hecho de que Viserys le envíe el té de la luna en el final del episodio 4 de la Casa del Dragón demuestra que ya no confía en su palabra. Aunque hará todo lo que esté en su mano para defender su reclamo y asegurar la unidad de los Targaryen, Viserys ya no la cree. También es probable que ahora se dé cuenta de que Rhaenyra seguirá buscando sus placeres como lo haría cualquier heredero varón, y el té de luna es la única forma en que puede estar seguro de que no producirá ningún bastardo antes de casarse. La motivación subyacente de Viserys en la Casa del Dragón es unir el reino y proteger la sucesión de la Casa Targaryen, por lo que evitar que el nombre de Rhaenyra sea "manchado" por un embarazo bastardo o por rumores de aventuras es una prioridad crucial.

¿Ha sido Daemon exiliado de nuevo? ¿Qué pasa con él ahora?

Después de que Otto le cuente a Viserys que sus espías pillaron a Daemon y a Rhaenyra enredados en un burdel, Viserys vuelve a ver la naturaleza imprevisible y escandalosa de su hermano. Al principio enfadado porque Daemon seduzca a su hija, la decisión de Viserys sobre cómo proceder con Daemon se aclara una vez que se da cuenta de que en realidad lo que quería era una poderosa proximidad al Trono de Hierro. Sin embargo, esto no es del todo exacto, ya que la prioridad de Daemon no es convertirse en el Rey de Poniente o incluso sentarse en el Trono de Hierro. Lo que Daemon quiere es la aprobación de Viserys y tener un asiento junto a él sin que los que lo rodean lo socaven, pero el Príncipe Pícaro de la Casa del Dragón siempre lo hace de la peor manera.

En el final del episodio 4 de La Casa del Dragón, Viserys exilia a Daemon de Desembarco del Rey una vez más. Sugiere que Daemon regrese al Valle con su esposa, pero más tarde explica que no le importa a dónde vaya Daemon o lo que le ocurra mientras esté fuera de su vista. En Fuego y Sangre, de George R.R. Martin, Daemon regresa a las Piedras Angulares durante un breve tiempo después de su exilio, pero pronto se marcha al Valle para intentar reclamar la Piedra Angular una vez que su esposa Rhea Royce muere. Después de ser expulsado del Valle, Daemon va a Driftmark, donde convence a Corlys Velaryon para que le deje casarse con su hija Laena.