Que todo lo que va relacionado con Juego de Tronos es sinónimo de éxito nos ha quedado más que claro. Tras un seguimiento fanático de la serie original, la expectación ante el estreno de La Casa del Dragón era mayúscula, pero parece que no está defraudando. Con solo tres capítulos emitidos afrontamos con nerviosismo el estreno del siguiente. Por eso os avanzamos desde qué hora podremos ver el episodio 4 para que nadie se pierda un solo detalle.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La Casa del Dragón: hora de estreno del episodio 4

El capítulo 4 de La Casa del Dragón se estrenará en HBO Max a las 03:00 horas de la madrugada del domingo 11 al lunes 12 de septiembre. Dirigida por Clare Kilner

y escrita por Ira Parker y Ryan Condal, la próxima entrega se llama Rey del Mar Angosto (King of the Narrow Sea), en la que volveremos a adentrarnos en los diferentes territorios para descubrir el ascenso y la caída de los Targaryen, la única familia de señores del dragón que sobrevivió a la condena de Valyria y que nos lleva nada menos que 300 años antes de los acontecimientos de Juego de Tronos.

La Casa del Dragón: sinopsis del episodio 4

Después de conquistar todas menos dos de las islas, Daemon se declaró a sí mismo Rey de los Peldaños de Piedra y el Mar Angosto, siendo coronado por Corlys la Serpiente Marina. Esto no será bien recibido en la corte de Viseris. Rumores y conspiraciones comienzan a sucederse en torno al rey Targaryen y su hermano, pero su máxima preocupación seguirá siendo Rhaenyra, un auténtico dolor de cabeza para su padre.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.