El thriller policíaco australiano El Extraño -que no debe confundirse con la serie de 2020 del mismo nombre- acaba de aterrizar en Netflix tras las buenas críticas recibidas en varios festivales de cine.

Joel Edgerton y Sean Harris encabezan el reparto de la película, interpretando a un policía encubierto y a un presunto asesino, respectivamente, y estableciendo un vínculo entre ambos mientras el primero trata de ganarse la confianza del segundo. Dada la abundancia de material sobre crímenes reales disponible actualmente en la plataforma, es posible que te preguntes si esta película está basada en una historia real; sigue leyendo para saber todo lo que necesitas saber.

Ian Routledge/Netflix

'El extraño': el caso real de la película

Sí, está inspirada en una historia real, aunque se han cambiado los nombres de todos los implicados y la película no es en absoluto un relato estrictamente fiel. Se basa en un caso australiano de 2003 sobre el secuestro y asesinato de Daniel Morcombe, un escolar de 13 años de Queensland, pero la serie sigue la investigación más que el crimen en sí.

La película no ha estado exenta de controversia en Australia, con un post en Facebook de la Fundación Daniel Morecombe que la describe como "moralmente corrupta" y "un cruel, insensible y egoísta robo de dinero". "Desde mi punto de vista, han sido irrespetuosos con Daniel, su legado y la familia Morcombe", decía el mensaje.

Courtesy Of Netflix

Por su parte, el propio director Thomas M Wright declaró a The Guardian que al principio pensó: "No había forma de que hiciera esto". "Me daba mucho miedo", añadió. "Pensé: esto es demasiado duro. Sabía lo que supondría, en términos de la profundidad de la investigación que se requeriría y el compromiso que me exigiría. Mi pareja me dijo: 'No quiero que hagas esto. Sé a dónde vas a llegar'.

"Pero cuanto más me sentaba con ella, y cuanto más la leía, empezó a revelarse como una película que no trata de la violencia en absoluto. Está claro que el motivo de la película es un acto de violencia innombrable... que encarna lo peor de lo que son capaces los animales humanos. Pero ese no es el tema de la película".