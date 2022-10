¡La Guerra Civil de los Targaryen ya ha comenzado! Tras episodios de saltos en el tiempo y de tensión entre la casa Targaryen, los últimos episodios de La Casa del Dragón ilustraron el inicio de la Danza de los Dragones, mostrando a los Verdes y a los Negros preparándose para la guerra.

Con Aegon II coronado como Rey en el final de La casa del dragón y Rhaenyra luchando por su derecho de nacimiento, ninguno de los dos bandos se tomará las cosas a la ligera mientras elaboran lentamente sus planes y luchan por su derecho al Trono de Hierro. El final ya dejó entrever los oscuros tiempos que se avecinan, con preguntas sobre la reacción de los Verdes a la muerte de Lucerys y la tumultuosa amistad de Rhaenyra y Alicent. Sin embargo, los fans ya esperan que la temporada 2 tenga más acción de dragones, más división y derramamiento de sangre a medida que la guerra llega a sus primeras etapas.

¿Cuál será el próximo movimiento de Rhaenyra?

El final, La Reina Negra, se centra en la perspectiva de Rhaenyra con la repentina noticia de la muerte de su padre y la usurpación de su ascenso por parte de los Hightower. Y Rhaenyra soporta las calamidades de la misma, perdiendo a su hijo no nacido mientras intenta ser cauta en sus decisiones para minimizar los daños de esta guerra. Por eso, en un solo día, Rhaenyra no ha podido tomar un respiro.

A pesar de su actitud contenida al principio del episodio, la muerte de Lucerys cambia su corazón de madre afligida que ahora busca venganza por su hijo. Y sin pensarlo dos veces, declarará la guerra a los Verdes y no doblará la rodilla ante Aegon. Con la angustia de Rhaenyra, su primer movimiento sería crucial para enviar un mensaje a los Verdes, con algunas opciones que incluyen el bloqueo comercial instantáneo en el Mar Angosto y quizás medidas mortales con dragones.

¿Harán los Stark y los Arryn honor a su juramento?

Los Verdes tienen la ventaja de tener aliados cercanos, con casas poderosas, como los Lannister y los Baratheon, que los respaldan. Mientras que los Baratheon han dejado clara su posición sobre con quién se aliarán, el final nunca abordó si Jacaerys llegó a Invernalia y al Valle para determinar con quién se pondrán del lado de esta guerra.

Si La Casa del Dragón sigue los libros, la Casa Stark y la Casa Arryn probablemente se pondrán del lado de los Negros, ya que los Stark son conocidos por su honor, mientras que Rhaenyra es medio Arryn por parte de su madre. Este resultado sería enorme para los Negros, ya que son casas influyentes en el reino, aunque no se sabe qué papel activo tendrán en la guerra.

¿Cómo reaccionará Alicent (y los Hightowers en general) ante el percance de Aemond?

La única otra persona que quiso disminuir el impacto mortal de la guerra fue Alicent Hightower. Como se vio en "El Consejo Verde", impidió que su padre cometiera actos asesinos contra Rhaenyra y su familia e intentó tomar medidas razonables con respecto a Rocadragón.

Debido a que el final se centró en la perspectiva de los Negros con la guerra que se avecina, no mostró la reacción de los Verdes a la muerte de Lucerys. En particular, muchos espectadores se preguntan cómo reaccionaría Alicent, ya que el derramamiento de sangre era lo último que quería de esta contienda. Aunque los espectadores no esperen ver la reacción hasta la segunda temporada, está claro que este acontecimiento sería un gran golpe para los esfuerzos de Alicent por una negociación pacífica y que sus hijos están ahora en peligro por la ira de Rhaenyra.

¿Cómo gobernará Aegon II como rey?

Ahora que Aegon es oficialmente el nuevo rey, se plantean muchas preguntas sobre si podrá mostrar alguna cualidad de gobernante. Antes de "El Consejo Verde", el rey Aegon nunca demostró rasgos de rey, ya que utilizaba su privilegio real para el placer propio en lugar de pensar en el bien mayor del reino. Incluso reconoció que no tenía ningún interés en convertirse en rey.

Sin embargo, su reacción tras la coronación cambió notablemente su actitud respecto a ser el nuevo gobernante, sintiéndose seguro y aceptable en el cargo una vez que vio la aprobación de las masas. A pesar de esta nueva ambición, es posible que actúe como una marioneta bajo el mando de Alicent, ya que ha tenido poca preparación para convertirse en el rey. Mientras que Aemond tiene más cualificaciones como soberano, Aegon no ha demostrado su valía como líder.

¿Sobrevivió Mysaria al incendio?

Un personaje cuyo destino sigue en el aire es la maestra de los susurros, Mysaria. Tras ceder la ubicación de Aegon a cambio de abolir los pozos de lucha infantil en el Lecho de Pulgas, el penúltimo episodio concluyó con su residencia en llamas. Es probable que esto ocurriera bajo el mando de Larys, después de que Alicent le diera luz verde para que se encargara de ello, de modo que su padre perdió la ventaja de contar con esos supuestos espías.

¿Considerará Rhaenyra los métodos violentos de Daemon contra los Verdes?

A pesar del apoyo de Daemon a Rhaenyra como reina, "La Reina Negra" transmitió la lucha de poder entre la pareja y la decisión sobre cómo tratarían a los Verdes. Mientras Daemon quería un conflicto sangriento en toda regla contra los Hightower, la reina Rhaenyra era prudente para mantener el reino intacto en la medida de lo posible sin entrar en un baño de sangre.

Sus desacuerdos pusieron de manifiesto sus diferentes filosofías para manejar a los Verdes, con la idea de Rhaenyra recordando mucho al pacifismo del Rey Viserys. Pero como el final termina con la dolorosa reacción de Rhaenyra a la muerte de su hijo, puede implicar que ya no tomará la vía diplomática para tratar con los Verdes. En su lugar, las tragedias posteriores y la muerte de Lucerys pueden haber ido a favor de Daemon, con Rhaenyra buscando venganza y eligiendo la violencia contra los Hightower.

¿Qué pasará con la relación de Rhaenyra y Daemon en general?

Aunque Daemon se convirtió en un personaje favorito de los fans por sus ambiciones y su naturaleza despiadada como guerrero, el final contó con un momento controvertido en el que ahogó a Rhaenyra por su amabilidad contra los Verdes, así como los celos de que Viserys nunca le hablara de la Canción de Hielo y Fuego.

Aunque esta es la primera vez que tienen una ruptura como pareja casada, no está claro si esto insinúa más problemas matrimoniales en el futuro. Sin embargo, la escena final con Daemon dando la noticia de la muerte de Lucerys a Rhaenyra puede sugerir que se reconciliarán, y que este momento fue sólo un error. No obstante, esta disputa es un asunto que habrá que seguir de cerca en la segunda temporada.

¿Volverán a verse Rhaenyra y Alicent?

Uno de los hilos argumentales más importantes que condujeron a la Danza de los Dragones fue la menguante amistad de Rhaenyra y Alicent. Se convirtió en el principal conflicto a lo largo de la Casa del Dragón, ya que Alicent consideraba que Rhaenyra era una sucesora inadecuada. A pesar de haberse reconciliado en "El Señor de las Mareas", su tregua duraría poco una vez que Alicent usurpara la pretensión de Rhaenyra al trono.

La parte más intrigante de esta historia ha mostrado el contraste entre Rhaenyra y Alicent como madres protectoras que harían cualquier cosa para mantener a sus hijos a salvo. Y como Rhaenyra tiene la impresión de que Alicent la traicionó sin más razón que el poder, es probable que Rhaenyra tenga problemas con Alicent por haber provocado este desenlace. Sin embargo, con Rhaenyra en Rocadragón y Alicent en Desembarco del Rey, podría pasar mucho tiempo antes de que estas dos antiguas amigas se encuentren en la batalla, ¡si es que lo hacen!

¿Reclamará alguna vez Rhaena Targaryen un dragón?

Ambos bandos saben que los dragones serán la clave para ganar esta guerra. Los Negros se benefician de esto con aproximadamente 13 dragones contra sólo cuatro de los Verdes. Debido a que la mayoría de los dragones en Rocadragón no tienen jinete, se ha aludido a las posibilidades de Rhaena de reclamar uno después de perder su oportunidad con Vhagar.

¿Podría volver Laenor Velaryon?

Después de que Rhaenyra y Laenor no produjeran herederos legítimos y tuvieran dificultades para cumplir con sus obligaciones, ella y Daemon idearon un plan para liberar a cualquiera de los dos de su pacto matrimonial. Y como cambio importante respecto a los libros, los momentos finales de "Driftmark" revelaron que Laenor había fingido su muerte y abandonado Poniente para estar con su amante, Ser Qarl Correy.

Teniendo en cuenta que Laenor tuvo un final feliz poco habitual en el universo de Juego de Tronos, algunos fans se preguntan si hay alguna posibilidad de que reaparezca con el inicio de la guerra. Como uno de los personajes más simpáticos de La Casa del Dragón, Laenor es leal a Rhaenyra y ha compartido anteriormente sus ambiciones de ser un guerrero que un rey consorte, pero su reaparición podría poner en peligro su nueva libertad. Aunque está ausente en los libros desde su muerte, la precuela podría hacer este cambio con su regreso y quizás permitir que Rhaenys y Corlys conozcan la verdad.

¿Habrá más saltos temporales después de esto?

Debido a que la primera temporada preparaba el escenario para la Danza de los Dragones, se congestionaron dos décadas de contenido en una sola temporada utilizando saltos temporales. Aunque esto ayudó a avanzar en la historia y a detallar los acontecimientos que la habían provocado, a algunos espectadores les disgustó, ya que hizo más difícil simpatizar con personajes como Laena Velaryon e incluso dejó algunas lagunas en la narración.

En este punto del juego, es poco probable que la precuela de HBO tenga más saltos temporales después de esta temporada, ya que la primera temporada cumplió su propósito de ilustrar los acontecimientos que desencadenaron la Danza de los Dragones. Dado que el final terminó con la "danza" oficialmente declarada, la temporada siguiente podría seguir el estilo de Juego de Tronos con un ritmo gradual en la narración y siguiendo múltiples puntos de vista. Aunque esto significa más batallas, dragones y maquinaciones entre los Verdes y los Negros, es probable que la espera para la segunda temporada sea larga, ya que la serie podría no volver a emitirse hasta 2024.