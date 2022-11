Es el 25 de julio de 2018. Emma (Megan Montaner) y Nando (Miquel Fernández) son la pareja que pasa esta noche decididamente poco romántica. Ella acaba lanzándole el mando a distancia y diciéndole que se vaya a roncar al dormitorio. Lo que no sabemos es que es a) su aniversario de boda, y b) ella acaba de pedirle el divorcio.

Emma lleva un tiempo insatisfecha con su matrimonio y su vida. "Los años pasan, todos crecemos, y yo me he convertido en una mujer, pero no soy ni la mitad de la que era", le dice a su mejor amigo Deme (Eduardo Lloveras), que está saliendo con Isa (Jael Pascual), que trabaja con Nando y es también una de las mejores amigas de Emma. Ella y Deme nunca salieron juntos, pero definitivamente hay algo entre ellos que es más que una simple amistad.

MARIA HERAS/NETFLIX

Piensa en el 23 de agosto de 2008, cuando Nando le pidió que se casara con ella. Se habían tomado un descanso y él había salido con otra persona durante unos meses, pero tras la ruptura, sintió que estaba preparado para comprometerse. Diez años después, tienen gemelos de 9 años que parecen favorecerle a él más que a ella, él tiene barriga y todo el amor se ha esfumado.

Esa noche se produce un raro eclipse lunar de "luna de sangre" y Emma va a reunirse con Nando y todos sus amigos en el mismo restaurante donde él le propuso matrimonio. En algún momento, sin embargo, mientras mira a la luna y pide su deseo de luna de sangre, algo cambia. Vuelve a estar en su antiguo coche, con el traje que llevaba aquella noche de 2008. Vuelve a estar en 2008, sólo que con el conocimiento previo adquirido durante una década con Nando.

En el restaurante, decide rechazar a Nando, mencionando cosas como sus hijos y su vida en común, lo que por supuesto hace que Nando la mire como si se hubiera golpeado la cabeza o algo igualmente extraño. Ella se siente muy bien por haber recuperado de algún modo su antigua vida y haber cortocircuitado su miserable matrimonio, pero este viaje en el tiempo tiene otras implicaciones.

MARIA HERAS/NETFLIX

'Si lo hubiera sabido' Temporada 2

Sólo han pasado unos días desde que Si lo hubiera sabido se estrenó en Netflix, pero ya se ha convertido en una de las 10 mejores series del servicio de streaming. La pregunta que se hace ahora todo el mundo es si habrá una segunda temporada de Si lo hubiera sabido.

De momento, Netflix no ha hecho ningún anuncio al respecto. Tampoco está claro si Netflix pretende que Si lo hubiera sabido sea una serie limitada. Pero si este es el caso, es poco probable que la serie tenga una segunda temporada.