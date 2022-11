Antes, incluso, de que arranque el período navideño muchos espectadores ya comienzan a impregnarse del espíritu festivo de estas fechas comenzando a ver películas y series cuyas historias se enmarcan en las celebraciones familiares y con amigos propias de diciembre y enero. Del mismo modo que, en muchas ocasiones recurrimos a clásicos como Solo en casa o ¡Qué bello es vivir!, también hay cabida para nuevas incorporaciones. Pero, ¿y si nos ofrecieran la combinación perfecta entre una de esas películas de toda la vida y una producción reciente? Eso es lo que nos propone con su nuevo estreno, la serie ¡Vaya familia Claus!

Hace casi tres décadas descubrimos que Tim Allen era el Papá Noel perfecto en la primera entrega de lo que sería una saga, con ¡Vaya Santa Claus! (John Pasquin, 1994), y continuada por Santa Claus 2 (Michael Lembeck, 2002) y Santa Claus 3: Por una Navidad sin frío (Michael Lembeck, 2006). Ahora podemos decir con alegría que ¡ha vuelto Scott Calvin! La diferencia es que, en esta ocasión, lo hace en un formato capitular en lugar de en un filme, por lo que todos los episodios, al igual que las tres películas, se podrán ver a través de Disney Plus+.

¡Vaya familia Claus!: sinopsis y reparto de la serie navideña de Disney Plus+

Estamos conmovidos por la nostalgia. Una de las sagas navideñas por excelencia del siglo de los últimos años consigue impregnarse de un espíritu más contemporáneo con una actualización a través de una serie. En ¡Vaya familia Claus! descubrimos que, tras estos casi 30 años como Santa Claus, sigue tan alegre como siempre. Pero, al bajar la popularidad de la Navidad, también decae su magia.

Scott intenta hacer frente a las exigencias de su trabajo y estar ahí para su familia. Tras descubrir que existe una cláusula que alberga una vía para jubilarse, Scott se plantea dejar de ser Santa Claus y encontrar un digno sucesor para poder así ser mejor padre y marido.

Creada por Jack Burditt, la serie ofrece los dos primeros episodios el miércoles 16 de noviembre y, después, uno cada miércoles hasta completar los 6 de la temporada, que estará completa el miércoles 14 de diciembre, justo a tiempo para Navidad.

Como ya hemos avanzado, Tim Allen retoma su papel como el entrañable Santa Claus, pero no lo hace solo, pues le acompañan los actores que interpretaban a su familia. Elizabeth Mitchell vuelve a ser Carol Calvin, y Eric Lloyd, Austin Kane y Elizabeth Allen-Dick son los ya creciditos hijos de la familia Charlie, Buddy y Sandra Calvin.

Junto a ellos también aparecen Kal Penn como Simon Choksi, un padre soltero que, como inventor, aspira a ser un Jeff Bezos pero cuyas perspectivas cambian al visitar el Polo Norte, y su hija, Grace Choksi, interpretada por Rupali Redd. Completan el reparto Matilda Lawler, Devin Bright, David Krumholtz, Laura San Giacomo y Peyton Manning. Además, como curiosidad para los más fanáticos de la saga Santa Claus, Tim Allen también dará vida a Toy Santa, el antagonista de la segunda película de la franquicia.

