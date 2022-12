El universo de los superhéroes ha pasado por un período de esplendor en la última década, principalmente por el trabajo coordinado de la factoría Marvel durante la saga Vengadores. Esto ha animado a cultivar con especial cuidado no solo la competencia en las salas con DC, sino que los dos grandes conglomerados del cómic hayan apostado por más series y más cuidadas, además de la incorporación de héroes independientes tan diversos como El vecino, The Boys o los hermanos Hargreeves de The Umbrella Academy. Entre las ficciones capitulares más divertidas e irreverentes está Doom Patrol, que aumenta sus aventuras en HBO Max.

La plataforma ofrece la temporada 4 de Doom Patrol en dos partes, de modo que a partir del viernes 9 de diciembre podremos ver los dos primeros capítulos y, posteriormente, irá ofreciendo un capítulo nuevo cada viernes hasta el 6 de enero, cuando frenará la emisión a la espera de la nueva fecha para el lanzamiento de los seis episodios que restarían. En la nueva tanda nos volvemos a encontrar con los particulares héroes de DC descubriendo qué es la mortalidad, un asunto por el que nunca habían tenido que preocuparse... hasta ahora.

Doom Patrol: sinopsis y reparto de la temporada 4 de la serie de HBO Max

En 2019 conocimos a un grupo de personas que sufrieron un desafortunado accidente que les dio habilidades sobrehumanas, pero que también los dejó marcados y desfigurados. Esto les unió de por vida en la que conocemos como Doom Patrol, un equipo de superhéroes que, en un primer momento se asociaron para darse apoyo mutuo en su particular cruz, aunque finalmente terminaron asumiendo su utilidad para el mundo, pese a que la sociedad no quisiera saber nada de ellos.

Tres años más tarde asistimos a la continuación de sus aventuras en la temporada 4, que comienza con el equipo viajando inesperadamente al futuro para encontrar una sorpresa desagradable. Ante su inminente desaparición, Doom Patrol debe decidir de una vez por todas qué es más importante: ¿su propia felicidad o el destino del mundo?

En esta cuarta temporada repiten en el reparto Riley Shanahan como Robot-Man, April Bowlby en el papel de Rita Farr/Elasti-Woman, Matt Bomer pone la voz a Larry Trainor/Negative Man, aunque es Mattew Zuk quien lo interpreta, Diane Guerrero en la piel de Kay Challis/Crazy Jane, Joivan Wade como Cyborg, Timothy Dalton interpretando a Niles Caulder, y también disfrutaremos de la voz de Brendan Fraser como Cliff Steele/Robotman ya que la muerte nunca ha supuesto un gran problema en Doom Patrol.

Además se incorporan Michelle Gomez como Laura De Mille/Madame Rogue, Elijah Rashad Reed como Deric, Sendhil Ramamurthy como el villano Mr. 104 y Madeline Zima en el papel de Casey Brinke/Space Case.