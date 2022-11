El detalle de 'El diario de Noel' que se ha hecho viral en TikTok

La caballerosidad no ha muerto en la última película navideña de Netflix, El diario de Noel, que se estrenó la semana pasada. Eso sí, a no ser que estés al día de las tendencias de TikTok, puede que te pierdas el momento en el que el actor principal, Justin Hartley, utiliza sin problemas lo que los chicos llaman "la regla de la acera" con su interés amoroso.

El diario de Noel sigue la vieja tradición de las comedias románticas navideñas. Hartley interpreta a un importante novelista llamado Jake, que regresa a su pequeño pueblo natal tras enterarse de la muerte de su madre, de la que está distanciado. Mientras Jake limpia la casa de su madre, conoce a una hermosa joven llamada Rachel (interpretada por Barrett Doss), que fue adoptada de niña y está buscando a su madre biológica. La madre de Rachel trabajó una vez para la familia de Jake, por lo que los dos trabajan juntos para descubrir sus pasados, y potencialmente construir un nuevo futuro juntos. Ah, y además, es Navidad.

Aunque la primera cita de Jake y Rachel no es intrínsecamente romántica -ella está comprometida con otro hombre, un pequeño contratiempo que luego se solucionará, no te preocupes- su química es palpable. Enseguida se ve por qué Jake es amado por sus fans femeninas. El hombre rezuma encanto, incluso cuando no lo intenta. Le hace preguntas a Rachel sobre su vida, escucha sus respuestas y la anima a perseguir el trabajo de sus sueños. Pero se guarda el último movimiento de caballero para después de la cena, cuando él y Rachel pasean por la ciudad. Aquí es donde entra en juego la regla de la acera.

¿Qué es la regla de la acera?

La regla de la acera, para los no iniciados, es una regla tácita que establece que la persona caballerosa en una relación romántica (o, el hombre, si quieres ser heteronormativo y de los años 50) se colocará entre la carretera y su pareja mientras camina por la acera. La idea es que este movimiento coloca a dicha persona caballerosa en posición de proteger a su pareja del tráfico que se aproxima, en caso de que ocurra lo peor. En El diario de Noel, Jake cambia deliberadamente su posición para asegurarse de que Rachel camina por el interior de la acera.

¡Todo un caballero! El usuario de Twitter @breezeblocks01, que publicó un vídeo de la escena el mismo día del estreno de la película, se dio cuenta de este momento. Las respuestas están llenas de espectadores que también captaron el dulce momento, incluyendo: "La naturaleza es curativa", "Esto siempre es un plus para mí" y "Estaba débil". ¡La gente adora a un hombre que se pone en peligro por su dama!

Si no conocías la regla de la acera, no hace falta que te martirices. El fenómeno ha cobrado popularidad recientemente gracias a TikTok. Los influencers de la aplicación insisten en que si tu hombre no conoce la regla de la acera, es una razón segura para dejarlo.