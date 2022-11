Aunque todavía queden unas semanas para Navidad, las plataformas ya comienzan a estrenar contenidos propios de esta época del año que nutren sus catálogos del popular espíritu navideño. El objetivo, además de ir captando espectadores, es tener una oferta muy variada y abundante de cara a las fiestas, cuando tenemos más tiempo libre, bien por las vacaciones escolares y laborales, o al menos por los festivos del final del año. Netflix, que suele estar muy al tanto de estas circunstancias, es una de las plataformas que más se pone las pilas con esto y, tras Navidad de golpe y Navidad contigo, ahora estrena El diario de Noel.

La película, dirigida por Charles Shyer, está basada en la novela del mismo título de Richard Paul Evans, publicada en 2017. En ella, un escritor de best-sellers regresa a casa en Navidad para arreglar la herencia de su madre. Una vez allí, descubre un diario que puede contener secretos de su propia familia y de una hermosa joven. Netflix nos propone disfrutar de esta historia de romance y reconciliaciones con el pasado a partir del jueves 24 de noviembre.

El diario de Noel: sinopsis y reparto de la película navideña de Netflix

El diario de Noel comienza presentándonos al protagonista, el escritor superventas Jake Turner (Justin Hartley, This is Us, Revenge). Su historia comienza a engancharnos en el momento en que vuelve a casa en Navidad para poner en orden la herencia de su madre, con la que no tenía trato. Pero explorando entre las cosas de la casa descubre un interesante diario. Pronto descubre que este contiene muchos secretos, tanto del pasado de Jake como del de una joven llamada Rachel (Barrett Doss, Estación 19, Iron Fist). En cuanto investiga un poco averigua que esta enigmática mujer está entregada a una misión personal, pues desde hace tiempo busca desesperadamente a su madre biológica. Tras este hallazgo, Jake está dispuesto a ayudarla, por lo que juntos emprenden un viaje que los lleva a afrontar sus respectivos pasados y a descubrir un futuro absolutamente inesperado.

📔EL DIARIO DE NOEL - 24 de noviembre 📔

Jake (Justin Hartley) es un escritor que regresa a su hogar por Navidad y descubre un viejo diario lleno de secretos sobre su propia vida. Preparadísimos para descubrir todo lo que esconde. pic.twitter.com/ApmtDIgCjc — Netflix Pelis España (@NetflixPelis) September 12, 2022

Aunque Justin Hartley y Barrett Doss son los indiscutibles protagonistas de la historia que centra la trama de El diario de Noel, no están solos en esta aventura emocional navideña. Junto a ellos, completan el reparto actores de recorrido televisivo como James Remar (Black Lightning, Las crónicas de Shanara), Bonnie Bedelia (Dilema), Essence Atkins (House), Gina Jun (The Sinner), Andrea Sooch (Better Call Saul, The Blscklist), Vivian Full (Altered Carbon, La burbuja), Aaron Costa Ganis (Jessica Jones) y Whitney Kimball Long (Madam Secretary).