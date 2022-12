Tras el caótico final de su segunda temporada, The White Lotus ha levantado una gran expectación por la temporada 3 de la serie de HBO. Aunque inicialmente se anunció como una serie limitada, la popularidad y el éxito de la comedia social la convirtieron en una antología. Cada temporada se desarrolla en un centro turístico diferente del mundo. La primera temporada, ambientada en Hawai, trataba sobre todo de la división de clases, poniendo de relieve las disparidades económicas y las explotaciones que alimentan la industria hotelera. La segunda temporada, ambientada en Sicilia, se centra en los problemas matrimoniales y las relaciones transaccionales entre los turistas.

La segunda temporada de The White Lotus cumplió sus expectativas y acabó con la vida de un personaje destacado y algunos secundarios. También concluyó sus principales conflictos y dejó algunos hilos sin resolver. A continuación se explica cómo podría influir esto en la temporada 3 de The White Lotus, y lo que se sabe sobre su renovación, el reparto, la posible historia y cuándo podría estrenarse.

'The White Lotus' Temporada 3 Reparto: ¿regresará alguien?

El personaje de Jennifer Coolidge, Tanya McQuoid, sirvió de nexo de unión entre las dos primeras temporadas, apareciendo de forma destacada en ambas. Sin embargo, al final de la segunda temporada de The White Lotus, Tanya murió ahogada accidentalmente. El personaje consiguió salvarse de los hombres que planeaban matarla, pero aún así tuvo un final sombrío. Aunque no se ha confirmado ningún miembro del reparto para la tercera temporada de The White Lotus, es probable que otro personaje ya introducido en la serie pueda regresar para la próxima entrega, al igual que Tanya en la segunda temporada. O podría mantener la participación de Coolidge representando uno de los viajes anteriores de Tanya.

'The White Lotus' Temporada 3: argumento

Fabio Lovino/HBO

No se ha confirmado ningún detalle de la trama, aunque el creador de la serie, Mike White, ha adelantado al menos la localización de la tercera temporada de The White Lotus, junto con otros posibles detalles. El guionista y director mencionó que estaría interesado en examinar más de cerca la muerte y la espiritualidad en la religión oriental. White también ha hablado de que la historia podría tener lugar en Asia, y ha compartido su interés en algo parecido a la Reunión Bilderberg, que introduciría la política mundial en la mezcla.

'The White Lotus' Temporada 3: fecha de estreno

Francesca D'Angelo/HBO

No se ha confirmado la fecha de estreno de la temporada 3 de The White Lotus, y el rodaje aún no ha comenzado. Sin embargo, según el calendario de rodaje anterior de la serie, el rodaje puede durar unos seis meses. Cabría esperar que los nuevos episodios llegaran a finales de 2023 o principios de 2024, pero eso dependerá de cuándo comience la producción.