La guerra del streaming y la lucha de las cadenas por atraer a más espectadores han hecho que 2022 haya sido un año duro para las cancelaciones televisivas.

Desde la cancelación de casi la mitad de las series de The CW tras la venta de la cadena a Nexstar hasta la masacre de HBO Max en 2022, demasiadas series queridas se han visto abocadas a un final inesperado. Tras este baño de sangre, hemos echado la vista atrás a las series canceladas este año y hemos recopilado una lista de series que merecen otra temporada. Hay una larga lista de series que merecían algo mejor este año, pero aquí están algunas cancelaciones que que especialmente nos han puesto tristes.

Entre series encantadoras y fáciles de ver como Partner Track de Netflix y algunas series de ciencia ficción como Raised By Wolves de HBO Max, los fans de la televisión sufrieron algunas pérdidas terribles este año. Estas son las cancelaciones más tristes de 2022.

Las series de The CW

Fue una primavera que pasará a la historia. Aunque la noticia de que la cadena The CW estaba en proceso de venta -de sus anteriores propietarios WarnerMedia y Paramount al titán de la televisión Nexstar- bullía en el ambiente, en el transcurso de unas pocas semanas el hacha cayó sobre casi la mitad de los dramas que se emitían en la cadena centrada en los adolescentes. Uno tras otro, el canal que a menudo parecía alérgico a las cancelaciones eliminó series como si fueran slashers en una película de terror.

Eso incluyó series del Arrow-verso como Batwoman y Legends of Tomorrow, el último (por ahora) show de la franquicia de Legacies, y muchos, muchos más. Y la cosa no quedó ahí. The Flash y Riverdale comenzarán sus últimas temporadas el año que viene, muchas otras series han sido canceladas desde aquella fatídica primavera y, en última instancia, es una incógnita si alguna de las series actuales continuará en la temporada televisiva 2023-2024.

Y eso apesta. Aunque el catálogo de The CW no era un monstruo de las audiencias, la cadena inspiró a devotos fans que amaban y odiaban las series del canal a partes iguales. Hay un lugar para eso, y a pesar de la proliferación de clones del estilo de The CW en casi todos los servicios de streaming, no hay ninguna cadena que se centre en una programación a menudo tonta, a menudo romántica, siempre centrada en los adolescentes como lo hacía The CW.

'Raised By Wolves' (HBO Max)

Uno de los títulos eliminados en medio de la masacre de HBO Max en 2022 que sin duda merecía más tiempo es Raised By Wolves. El salvaje espectáculo de ciencia ficción de Aaron Guzikowski sorprendió constantemente incluso a los fans más acérrimos del género con giros salvajes, imágenes escandalosas y actuaciones fascinantes de la talla de Amanda Collin, Abubakar Salim, Travis Fimmel y Niamh Algar. La cancelación de Raised By Wolves es aún más trágica si se tiene en cuenta cómo terminó la segunda temporada: con Madre atrapada en una prisión de inteligencia artificial y el cadáver de Marcus flotando boca abajo como un crucifijo invertido. ¿Qué pasará después? ¿Qué significa todo esto? ¿De verdad vamos a tener que esperar a que Aaron Guzikowski haga una versión de novela gráfica del final?

'Minx'

La primera temporada de Minx fue una mirada divertida y feminista a la formación de una revista masculina en los años setenta. No, no una revista masculina como Esquire, sino una revista masculina en la que LOS HOMBRES ERAN LOS QUE SE DESNUDABAN. Esta serie era sexy, claro, pero también era inteligente, aclamada por la crítica y atraía a una audiencia lo suficientemente grande como para que HBO Max le encargara una segunda temporada. Hasta que David Zaslav, CGO (Chief Grinch Officer) de Warner Bros. Discovery, canceló la serie en un esfuerzo desesperado por reducir costes.

'Made For Love' (HBO Max)

Sinceramente, esta cancelación fue grosera y ¿me atrevería a decir antifeminista? La comedia negra de Alissa Nutting sobre el amor y la tecnología era una mirada inspirada a la miríada de formas en que la vida moderna nos mantiene conectados, especialmente cuando queremos estar separados. Sencillamente, no hay una creadora que se deleite con los inquietantes bienes y males de la tecnología como Nutting, y nadie mejor que Cristin Milioti para interpretar a mujeres enfadadas. Era una pareja hecha en el infierno, y nos la han robado tras la fusión de WarnerMedia y Discovery. El único resquicio de esperanza es que, dado que Made for Love se basa en el libro del mismo nombre, hay más cosas que descubrir sobre este extraño mundo. Pero aún así, es una pena.

'Maggie' (Disney Plus)

Rebecca Rittenhouse llevó todo su encanto de Mindy Project/Cuatro bodas y un funeral a la pantalla en Maggie. Escrita y producida por Justin Adler y Maggie Mull, los 13 episodios de la primera temporada siguieron a Maggie, una vidente, mientras se enfrentaba al trabajo, las relaciones y todos los retos de la vida. El encantador reparto de Maggie contaba con David Del Rio, Nichole Sakura y Chris Elliott. Y aunque la serie no entró en nuestra lista de los mejores series de televisión de 2022, fue un reconfortante producto de calidad y un alegre escape de la realidad. Maggie ofreció una buena dosis de risas, amor y caos, y por eso se merecía un lugar en nuestro futuro.

'Carrera al éxito' (Netflix)

Netflix

El mundo necesitaba un buen híbrido de drama legal y comedia romántica, y Carrera al éxito de Netflix lo ha conseguido. La serie, creada por Georgia Lee y basada en la novela de Helen Wan de 2013, está protagonizada por la encantadora Arden Cho en el papel de Ingrid Yun, una de las jóvenes abogadas con talento de Nueva York que intenta convertirse en socia de su bufete, Parsons Valentine and Hunt, dominado por hombres. Los 10 primeros episodios de la primera temporada muestran a Ingrid navegando por las relaciones y la política de la oficina. Y aunque la serie fue un refrescante atracón, nunca evitó abordar temas serios como los lugares de trabajo tóxicos y el racismo. Con la primera temporada terminando con un gran cliffhanger, es una pena que no podamos ver más de la historia de Yun.

'Legendary' (HBO Max)

¿Recuerdas el episodio de Full House en el que Stephanie estrelló el coche de Joey contra la cocina? Eso resume básicamente el año de HBO Max después de que Discovery comprara Warner Bros. Hablemos de la poco ceremoniosa y francamente ofensiva eliminación de Legendary, la innovadora serie de concursos de boga que llevó la cultura del baile de salón a las masas. El poder puro que Legendary ejercía, siendo la única serue de televisión con -sin exagerar- cerca de 50 personas queer muy visiblemente en pantalla arrasando. Las acrobacias que hacían en el escenario eran icónicas, y no se podían encontrar jueces más apasionados (y descarados) en televisión. Y en serio, HBO Max, ¿posees la única serie de televisión en el que aparece Keke Palmer y decides ahora cancelarlo?

'Julie and the Phantoms' (Netflix)

Vale, sí, técnicamente fue cancelada en diciembre de 2021. Pero como Netflix anunció la noticia tan tarde, esta serie musical para adolescentes nunca recibió el elogio que merecía. Producida por el icónico Kenny Ortega (High School Musical, Los descendientes), esta sentida comedia dramática seguía a una música de instituto llamada Julie (interpretada por la encantadora Madison Reyes) que accidentalmente convoca a los fantasmas de una banda de alt-rock que murió en 1995. Julie, que también está procesando la muerte de su madre, se convierte en la cantante de esta nueva banda de fantasmas.

El romance adolescente, el drama y las travesuras sobrevienen. ¿No es una premisa llena de potencial? Sin embargo, a pesar de la lealtad de sus fans y la buena acogida de la crítica, Netflix canceló la serie tras una sola temporada.

'Resident Evil' (Netflix)

MARCOS CRUZ/NETFLIX

Lo diré alto y orgulloso: Resident Evil era divertida. Lo que sí hizo fue capturar la mezcla distintiva de horror, giros alucinantes y caprichos inesperados que han hecho de estos juegos un icono durante décadas. Es una pena que la serie fuera tan corta para este mundo, porque las interpretaciones de Tamara Smart y Sienna Agudong, junto con el inspirado diseño de las criaturas, me mantuvieron enganchado. En otro universo en el que esta serie no estuviera sometida a las expectativas del fandom de Resident Evil, no sería difícil imaginar que se convirtiera en un éxito de culto. Pero, por desgracia, ese no es nuestro universo.