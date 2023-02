Mucho se habla cada año de la fiesta del cine, pero es que la celebración de los Premios Goya siempre es motivo de alegría para una industria que merece honrar a las mejores obras, actuaciones, direcciones... del año. Ya es meritorio sacar adelante un proyecto, pero que se alineen los astros y se combinen una historia con alma y la mejor versión de todos los profesionales que se implican en él, es casi un milagro.

Por eso siempre se considera que la nominación ya es un premio pero lo cierto es que, una vez estás en la competición, todos quieren ganar. Por eso es de ley que en la cita de este año también reconozcamos los títulos de las películas que han resultado ganadoras en los Premios Goya 2023.

Sevilla respira cine español. Premios #Goya2023, el sábado 11 de febrero con Antonio de la Torre y Clara Lago. pic.twitter.com/rxakGXWuO7 — Premios Goya (@PremiosGoya) January 10, 2023

Premios Goya 2023: dónde ver las películas ganadoras

Partían como favoritas acumulando las mayores cifras de nominaciones y, con ese precedente, era de esperar que también se hiciesen con buena parte de los premios a los que optaban. El pastel de los Premios Goya 2023 se lo han repartido entre 'As bestas', 'Modelo 77' o 'Cinco lobitos' ya que estas han sido consideradas las mejores películas de entre los estrenos del pasado 2022, os contamos dónde podéis verlas (en cines y/o plataformas), por si os dejasteis alguna en el tintero o queréis volver a disfrutar de ellas.

As Bestas - 9 Premios Goya

Esta película es considerado el estreno de Rodrigo Sorogoyen en que más evoluciona su profundidad para componer un drama de suspense. En ella una pareja francesa que vive instalada en la Galicia interior sufre en acoso de dos hermanos locales. Aún se puede ver en cines y próximamente en Movistar Plus+.



As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, ha superado los cuatro millones de euros en taquilla. ¿Qué elementos hacen que esté conquistando al público? Responde @LuisZahera, nominado como Mejor Actor de Reparto en los #Goya2023 pic.twitter.com/U1gp2WV6BO — Premios Goya (@PremiosGoya) January 20, 2023

Modelo 77 - 5 Premios Goya

Manuel (Miguel Herrán) es un joven pendiente de juicio por cometer un desfalco, por lo que es encarcelado y corre el riesgo de una condena desproporcionada para la cuantía de su delito. Por ello, junto a su compañero de celda, Pino (Javier Gutiérrez), inicia una guerra por la libertad que hará tambalearse al sistema penitenciario español. Aunque todavía está en salas seleccionadas, es posible ver esta película de Alberto Rodríguez en Movistar Plus+ desde el viernes 10 de febrero.

El director Alberto Rodríguez y el actor Jesús Carroza, nominados por Modelo 77, celebran la presencia del acento andaluz en el cine.#Goya2023 #PremiosGoya @777albertor @jesus_carroza pic.twitter.com/UPDE2rze1b — Premios Goya (@PremiosGoya) January 19, 2023

Cinco Lobitos - 3 Premios Goya

Esta película de Alauda Ruiz de Azúa ha obtenido premios y buenas críticas en festivales como la Berlinale o Málaga, siendo especialmente laureada la labor de sus dos protagonistas (Laia Costa y Susi Sánchez). Cinco lobitos retrata las dificultades de la maternidad desde la perspectiva de dos generaciones y se puede disfrutar en HBO Max, Filmin y Movistar Plus+.

Si algo ha conquistado al público de Cinco lobitos es su naturalidad. ¿Cómo logró @AlaudaRuiz llevarla del guion a la pantalla? #Goya2023 pic.twitter.com/I7GRwiH5VQ — Premios Goya (@PremiosGoya) February 6, 2023

Alcarràs - 4 nominaciones a los premios Goya

La película con la que Carla Simón (Verano 1993)hizo historia al ganar el Oso de Oro en la Berlinale. La película cuenta la historia de una familia de tres generaciones que cultiva melocotones. Hasta que el propietario de los terrenos les avisa que va a destinar la tierra a poner placas solares. Juntos afrontarán esta última cosecha con sentimientos enfrentados. Y descubrirán las cosas que les unen en la adversidad. La película se puede ver en Movistar+ y en alquiler en Filmin.

Carla Simón, autora de Alcarràs -Oso de Oro en el Festival de Berlín-, reflexiona sobre el cine hecho por mujeres en la industria española #Goya2023 pic.twitter.com/hyk7A3EbFv — Premios Goya (@PremiosGoya) January 24, 2023

La Maternal - 3 nominaciones a los Premios Goya

La anterior película de Pilar Palomero, Las niñas, cosechó varios éxitos en festivales y la temporada de premios de 2020. De modo que el reto de calar entre público y crítica una vez más era complicado. Con esta nueva película vuelve a retratar a una joven desafiante y rebelde, aunque su historia es bien distinta. Carla vive en un viejo restaurante de carretera en las afueras de un pueblo con su joven madre soltera mientras falta a clase y pasa las horas con su amigo Efraín. Cuando la trabajadora social se da cuenta de que está embarazada de cinco meses, Carla ingresa en 'La Maternal', un centro para madres menores de edad donde comparte su día a día con otras jóvenes como ella. Aunque está en salas seleccionadas, pronto estará en Movistar Plus+.

La maternal es el primer proyecto salido de las Residencias Academia de Cine que se estrena, y además tiene tres nominaciones en los #Goya2023. ¿Cómo fue la experiencia de Pilar Palomero en este programa? @ResidenciasADC pic.twitter.com/LTcuJ2WE9I — Premios Goya (@PremiosGoya) January 27, 2023