Apenas nos quedan las celebraciones navideñas para dar paso al nuevo año y, con él, dar la bienvenida a la ansiada temporada de premios del audiovisual. Ya se van conociendo detalles de las entregas de galardones más prestigiosas de esta industria. Si a finales de diciembre pudimos disfrutar del reparto de los Premios Forqué, ya tenemos un ojo puesto en las próximas citas. Se nos avecinan meses de mucho cine con los Premios Feroz, los Globos de Oro 2023 y, la cita dorada, los Oscar 2023. De modo que, como no podía ser de otra manera, comenzamos a hacer las quinielas con nuestros mayores galardones nacionales del cine, los Premios Goya 2023. Todos los nominados viajarán a Sevilla para disfrutar de la gala de esta 37.ª edición pero los espectadores también podremos ver la ceremonia en directo y te contamos cuándo y dónde.

Los Premios Goya 2023 se celebrarán en Sevilla



Premios Goya 2023: fecha y horario de la gala del cine español

Con la vista puesta en el fin de semana más esperado por el cine español, la próxima gala de los Premios Goya 2023 tendrá lugar en la noche del sábado 11 de febrero, que se vivirá en directo los canales de RTVE. Volveremos a disfrutar de la alfombra roja a través de una breve conexión en La 1 y completa en RTVE Play. Además, la gala completa se podrá ver desde las 22.00 en La 1 y RTVE Play. El lugar de la cita, en esta ocasión, será el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla, la nueva sede donde recala la fiesta del cine español en 2023 tras su paso por Málaga y Valencia en encuentros anteriores.

En esta 37ª edición, presenciaremos una ceremonia amenizada por dos presentadores de excepción, Antonio de la Torre (Las de la última fila) y Clara Lago (Limbo). La cita tendrá, seguro, momentos especiales como acostumbra a ser el In Memoriam o el Goya de Honor, aunque también presenciaremos en directo la entrega del Goya Internacional, que repite por segundo año consecutivo tras la atribución del galardón a Cate Blanchett en 2022.

Sin embargo, el interés se seguirá manteniendo en el reparto de los Premios Goya 2023 de todas las categorías. Como recordatorio, tocará estar especialmente pendientes del desarrollo de la gala para películas como As bestas y Modelo 77, que lideran las candidaturas con 17 y 16 nominaciones cada una. A continuación aparecen tres títulos dirigidos por mujeres, siendo Alcarràs y Cinco lobitos reconocidas con 11 nominaciones cada una, seguidas de Cerdita, con 6. También reciben el apoyo de la Academia filmes como En los márgenes (5), Irati (4) y Mantícora (4). Tres nominaciones acumulan, respectivamente, y La maternal, La piedad y Un año, una noche. Y, para cerrar las candidaturas múltiples, aparecen con 2 en la lista filmes como El agua, Malnazidos, el documental Sintiéndolo mucho, Suro y la película de animación Unicorn Wars.