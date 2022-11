El cine español más independiente no siempre tiene la difusión esperada, tanto en salas como en el circuito de plataformas. Pero cuando una historia cala en el público son más las distribuidoras que reparan en las películas y se prestan a ampliar su alcance. Ese es el caso de Cinco lobitos, la opera prima de Alauda Ruiz de Azúa en el mundo del largometraje.

Tras su paso por la sección Panorama de la Berlinale, y ganar la Biznaga de Oro a la mejor película en la pasada edición del Festival de Málaga, además de los premios al mejor guion y la mejor interpretación femenina ex aequo para sus dos protagonistas (Laia Costa y Susi Sánchez), Cinco lobitos da el salto a las plataformas y lo hace a lo grande, con un estreno múltiple que permite que podamos verla en al menos dos.

Cinco lobitos: dónde ver la película española en plataformas

Hay que puntualizar que, en la línea habitual de los acuerdos de Movistar Plus+, muchos de los estrenos nacionales primero están disponibles en su taquilla para después poderse ver en abierto. Por eso, desde el pasado 19 de octubre ya era posible ver Cinco lobitos en la plataforma de Telefónica. Ahora bien, para quienes no tengan este proveedor de streaming, desde el miércoles 9 de noviembre tienen una nueva opción. HBO Max también ha adquirido los derechos de difusión de la película y, de hecho, en tan solo su primer fin de semana en su catálogo, ya se sitúa entre los contenidos más vistos.

Cinco lobitos: reparto y argumento del filme

Amaia acaba de ser madre. Su pareja se ausenta durante meses y ella se ve desbordada, incapaz de atender a su bebé y recuperar su trabajo como traductora. Decide refugiarse en casa de sus padres con la esperanza de que estos cuiden de ella y su bebé en su hogar de la infancia, un bonito pueblo costero del País Vasco. Pero la vida tiene otros planes, su madre cae enferma y es Amaia quien tendrá que cuidar de todos. Se verá abocada a vivir la vida de su madre hace treinta años. Se convierte en un ama de casa, con una pareja ausente, al cargo de un bebé y una abuela enferma. Los roles en la familia se invierten cambiando sus relaciones para siempre. La hija se convierte en la madre de todos. Amaia, que hasta ahora solo quiso a su madre, comenzará a entenderla.

Los papeles principales están a cargo de Laia Costa (Foodie Love, Devils) como Amaia y Susi Sánchez (El inocente, Mentiras) como Begoña, cuya labor ha sido laureada en su paso por festivales y también por la crítica. Junto a ellas, completan el reparto Ramón Barea (Carlos, Rey Emperador, Olmos y Robles), Mikel Bustamante (La casa de papel), José Ramón Soroiz, Amber Williams, Lorena López, Leire Ucha, Elena Sáenz y Asier Valdestilla García.