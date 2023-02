La ciencia ficción siempre ha sido un género apreciado a nivel internacional, más aún cuando se trataba de grandes producciones con altos presupuestos, que hacen la experiencia del visionado más espectacular. Sin embargo, precisamente por la limitación monetaria, en España no ha sido un tipo de cine tan cultivado hasta hace unos años, en que nombres como Álex de la Iglesia, J.A. Bayona, Paco Plaza, Javier Fesser, Nacho Vigalondo o el gran Chicho Ibáñez Serrador, han ido encumbrando el género con mucho esfuerzo y dedicación.

Por eso, ahora empiezan a apreciarse propuestas osadas de ciencia ficción que consiguen financiación como el último estreno de Netflix, Malnazidos. Tras su paso por salas, la película de Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro producida por Telecinco Cinema llega ahora a la plataforma de streaming colándose directamente en el Top 10 de las películas más vistas.

Combinando la ciencia ficción con el suspense, la irreverente propuesta de Malnazidos (que no se corta en las muestras de violencia) nace de la novela Noche De Difuntos Del 38, de Manuel Martín Ferreras.

Malnazidos: reparto, sinopsis y tráiler de la película de estreno en Netflix

Durante la Guerra Civil Española, meses de sangrientos combates han dejado tras de sí miles de muertos en las trincheras. Jan Lozano, capitán de la quinta brigada del bando nacional, cae prisionero junto a un joven soldado cuando los rodea en el bosque un grupo de republicanos. La única posibilidad de escapar a la sentencia de muerte es hacer frente a una misión imposible en campo enemigo. Pero un peligro mayor del esperado obligará a los bandos rivales a unirse contra un nuevo y desconocido adversario. Tendrán que dejar de lado el odio mutuo y luchar codo con codo contra un auténtico ejército de zombis caníbales creados en un experimento nazi y así evitar convertirse en los próximos infectados.



La particular historia de Malnazidos se apoya en las divertidas e interesantes interpretaciones de Miki Esparbé, Aura Garrido, Luis Callejo, Álvaro Cervantes, Jesús Carroza, María Botto, Dafnis Balduz, Asia Ortega, Sergio Torrico, Manuel Morón, Francisco Reyes, Frank Feys, y Manel Llunell.

Malnazidos: crítica de la película de zombis de Netflix

El planteamiento original de Malnazidos atrapa al espectador que sea fan del género, pero probablemente también le parezca entretenida a quien no abunda en la ciencia ficción. El trabajo de los personajes, la acción, la épica del cine de aventuras y el anclaje a un período histórico de nuestro país son motivos suficientes para dar una oportunidad a la película.

Malnazidos: ¿Dónde está rodada la película?

Una película que está plagada de zombies pero se emplaza en España entraña muchas curiosidades, entre las cuales se encuentra dónde se ha desarrollado el rodaje, pues las localizaciones aportan un cierto toque realista a este filme de ciencia ficción. Pues bien, quienes quieran hacer el mismo recorrido que Jan, Matacuras, Mecha y los demás, tendrán que viajar a Cataluña, pues las localidades que acogieron las grabaciones son Camprodon, Cardona, Cerdanyola del Vallès, Clariana de Cardener, Figueres, Garrotxa - Sant Privat d'en Bas, Hostalric, Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Sant Just Desvern, Tavertet y Terrassa.