El 2020 fue un poquito menos agridulce gracias a los estrenos de las plataformas, que tanto nos acompañaron durante los confinamientos de ese annus horribilis. El cierre del año, de hecho, requirió especialmente de la compañía que nos proporcionaron las películas y, especialmente, las series. Netflix, que supo entender esta necesidad de forma muy especial, nos regaló el estreno de una ficción capitular completamente adictiva, Alice in Borderland.

En ella conocimos a Arisu, un joven perezoso y desempleado con una innegable pasión por los videojuegos, que se encuentra de pronto con dos de sus amigos en una Tokio alternativa y desierta donde deberán superar sucesivas dificultades para sobrevivir. En este extraño y cruel mundo, Arisu conoce a Usagi, una chica que se enfrenta a los juegos sola. Mientras arriesgan sus vidas, intentarán desentrañar los misterios de este maquiavélico universo en que todo funciona bajo los criterios de una escape room.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Alice in Borderland: sinopsis, personajes y reparto de la temporada 2 en Netflix

Basada en un manga de supervivencia y suspense, publicado originalmente en Weekly Shōnen Sunday, de Haro Aso, Alice in Borderland nos situó, en sus primeros 8 episodios, en una realidad distópica en la que sobrevivir dependía de la habilidad de los humanos para resolver enigmas. Pues la ficción japonesa alcanza el jueves 22 de diciembre su segunda temporada en la que los retos continúan para Kento Yamazaki (Kingdom; La vida desastrosa de Saiki K.) y Tao Tsuchiya (Library Wars: Book of Memories; Mare) en los roles protagónicos.

En ella retomamos la historia exactamente donde nos dejó la primera temporada, con Ryōhei Arisu y Yuzuha Usagi afrontando junto a otros supervivientes nuevos juegos mortales si quieren salir con vida de ese peligroso entorno. Acción y emoción vuelven a darse cita en nuestras pantallas en una ficción fácil de seguir y muy disfrutable, aunque su fortaleza resida más en lo visual que en sus diálogos. Lo que sí está muy conseguido es el desarrollo de la trama, ya que las situaciones de crisis hacen adictivos los 8 nuevos episodios y también nos invita a una reflexión sobre el comportamiento de los seres humanos cuando se encuentran en situaciones límite.

Pero la clave de esta temporada 2 de Alice in Borderland es que, por fin, descubriremos cuál es el misterio que explica qué es ese universo distópico y cómo han llegado los personajes ahí. Este, probablemente sea el verdadero elemento diferenciador de la serie con respecto a otro gran éxito asiático de Netflix, El juego del calamar, con la que se relaciona por la cruda presencia de esos terribles juegos mortales.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Con Shinsuke Satō en la dirección, el reparto se completa con la participación de Keita Machida, Yūki Morinaga, Nijirō Murakami, Sho Aoyagi, Ayaka Miyoshi, Dori Sakurada, Aya Asahina, Shuntarō Yanagi, Nobuaki Kaneko, Riisa Naka, Ayame Misaki, Yutaro Watanabe, Mizuki Yoshida, Kina Yazaki y Tsuyoshi Abe.