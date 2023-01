Arranca un nuevo año y, como no podía ser de otro modo, en el sector audiovisual también se empiezan a suceder los primeros estrenos del 2023. , que no para de ampliar su catálogo con contenidos de lo más variados, vuelve a revalidad su apuesta por el cine, las series y los documentales y especiales más jugosos para atrapar ante las pantallas de televisores y dispositivos a todos sus suscriptores y tentar a algún espectador nuevo. Así que recopilamos los estrenos de series y películas en enero de 2023.

Entre los lanzamientos más destacados esta el primer regreso del año del universo Star Wars a Disney Plus+, la temporada 2 de la serie de animación La remesa mala. También habrá cabida para la música con dos documentales interesantísimos, Abbey Road: si las paredes cantasen e Idina Menzel. ¿Por dónde se va al escenario? Como remate está una de las apuestas más jugosas del mes, la serie Bienvenidos a Chippendales, que nos propone una trama de misterio en torno a unos crímenes reales protagonizada por varios actores y actrices conocidos a los que nos gustará reconocer.







Estrenos de series de Disney Plus+ en enero de 2023

Star Wars: La remesa mala, (Temporada 2) - (4 de enero)



Tan solo dos años después del estreno de Star Wars: La remesa mala, llega su nueva tanda de capítulos ideados, una vez más, por Dave Filoni. En ellos veremos cómo después de varios meses desde lo ocurrido en Kamino la Remesa Mala continúa avanzando en su viaje por el Imperio tras la caída de la República. Se toparán con amigos y con enemigos, tanto nuevos como conocidos al aceptar una variedad de emocionantes misiones como mercenarios que los llevarán a lugares nuevos, inesperados y peligrosos. Con lo amenos que son los capítulos, es una buena candidata para el formato maratón y, además, es de las series de Star Wars que más se disfrutan.



Koala Man - (9 de enero)

Bienvenidos a Chippendales - (11 de enero)

Descubre una extensa saga de crímenes reales que cuenta la extravagante historia de Somen Banerjee, "Steve", un inmigrante indio que se convirtió, sorprendentemente, en el fundador del imperio de striptease masculino más grande del mundo y que no dejó que nada se interpusiera en su camino. La serie cuenta con Kumail Nanjiani como protagonista y Dan Stevens o Juliette Lewis en el reparto.

Niña del demonio - (18 de enero)

Atlanta (Temporada 4) - (18 de enero)

Extraordinary - (25 de enero)

Entre El Mundo y yo - (25 de enero)





Documentales y especiales de Disney Plus+ en enero de 2023

Abbey Road: Si las paredes cantasen - (6 de diciembre)



No hace falta ser un experto en música para haber oído alguna vez de la existencia del estudio Abbey Road y comprender su importancia. Por más de 90 años, Abbey Road fue el centro de la industria musical. Por primera vez, este centro neurálgico de la producción sonora abre sus puertas con motivo del 90 aniversario de su existencia y los suscriptores de Disney Plus son invitados a la fiesta. En esta película personal de recuerdos y descubrimientos, Mary McCartney nos guía por nueve décadas para ver y experimentar la magia creativa que hace de Abbey Road el estudio más famoso y perdurable del mundo a través de entrevistas a estrellas, empleados, ingenieros y productores e imágenes nunca vistas de sus pasillos y salas de grabación.

Cazadores de olas - (11 de enero)

Tras el debut olímpico del surf en Tokio, Cazadores de olas trata de la gente y los lugares importantes para Japón dentro de la cultura del surf mundial. Esta serie documental basada en varios personajes retrata a deportistas multiculturales persiguiendo sueños, ofrece una cautivadora imagen de la vida japonesa y muestra lo que se necesita para tener éxito en la industria del surf internacional.

Avatar: The Deep Dive - A Special Edition of 20/20 - (13 de enero)

Disfruta de un repaso a una de las secuelas más esperadas de la historia del cine con el director ganador del Oscar James Cameron y el reparto de la saga

Idina Menzel. ¿Por dónde se va al escenario? - (20 de enero)

Pocos logros están lejos del alcance de Idina Menzel, ganadora de un premio Tony. Esta actriz, a quien hemos visto brillar también como cantante, ha pasado por múltiples películas, series y obras de teatro, incluidos los musicales de Broadway. Pero a Menzel le faltaba lograr uno de sus sueños: ser la artista principal en un concierto en el emblemático Madison Square Garden, siendo además un emplazamiento muy especial por situarse en su ciudad natal, Nueva York. La cineasta Anne McCabe, sigue a la artista en una gira nacional de 16 conciertos, mientras intenta conciliar los retos de ser madre trabajadora con un agotador calendario de viajes, todo ello mientras se prepara para actuar en ese templo de la música (y el baloncesto).

