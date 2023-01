En España quizá no se conozca este nombre pero a los estadounidenses sí les sonará el negocio de los Chippendales. Se trata de un club de striptease en el que un equipo de hombres al estilo Magic Mike o Toy Boy hacía las delicias, mayoritariamente, del público femenino a partir de los años 70. De hecho, esta peculiar empresa fue fundada por Somen Banerjee, apodado "Steve", en 1975 y, desde entonces, no dejó que nada se interpusiera en su camino.

Su recorrido fue la migración de su país natal a Los Angeles donde compró el Destiny II, un bar arruinado de la zona oeste de la ciudad para convertirlo en otro tipo de local mucho más provechoso. Tras varios intentos entre el juego y la lucha, inspirado en un bar con show de striptease, quiso mejorar el concepto convirtiéndolo en un glamuroso cabaret principalmente orientado a mujeres. Sin embargo, el negocio pronto acarreó una turbia relación con crímenes de lo más sórdido. De contar toda esta historia se encarga la serie .

Bienvenidos a Chippendales: dónde ver la serie sobre crímenes en el imperio del striptease

Tenemos la oportunidad de descubrir qué ocurrió en la trastienda de Chippendales gracias a la nueva serie de estreno y, para alegría de muchos, tan solo es necesario estar suscrito a Disney Plus+. La plataforma de la Casa del Ratón ha sido la encargada de producir y distribuir esta ficción a través de su canal Star. Desde el miércoles 11 de enero Bienvenidos a Chippendales está completa en su catálogo.





Bienvenidos a Chippendales: reparto y capítulos de la serie de Disney+

Bienvenidos a Chippendales cuenta con Kumail Nanjiani (Obi-Wan Kenobi, The Eternals) como protagonista, pero también podemos reconocer a otros actores y actrices conocidos, varios de ellos con trayectoria popular en televisión, como es el caso de Dan Stevens (Downton Abbey) o Juliette Lewis (Yellowjackets). También les acompañan Nicola Peltz, Spencer Boldman, Murray Bartlett, Maximilian Acevedo, Annaleigh Ashford, Cyrus Hobbi y Darren Lipari.

Para abrir boca con el estreno de Bienvenidos a Chippendales os recopilamos todos los títulos y breves sinopsis de los 8 capítulos que conforman la serie:

Un ambiente elegante y exclusivo

El inmigrante indio Somen "Steve" Banerjee sueña con ser el próximo Hugh Hefner (Playboy). Cuatro genios

Los Chippendales despegan y Steve ficha a su equipo imbatible. Queso Velveeta

Mientras que Steve está en la India, Nick monta su siguiente triunfo creativo. Solo son negocios

La agenda de Steve está muy apretada. Nick, harto, les hace una propuesta a los inversores. Sanguijuelas

Nick arrasa en Nueva York y Steve vuelve a Los Ángeles por una demanda por discriminación. El 31 de febrero

Los problemas financieros de Steve siguen aumentando, por lo que Nick le propone una vía de escape. El papel es papel

El éxito de la gira de Nick enfurece a Steve, quien recurre a Ray para espiarlo. Suiza

En una bucólica villa suiza, los pecados de Steve terminan atrapándole.

