Durante unos meses hemos aprendido a vivir sin la fiebre vikinga corriendo por nuestras venas pero, ahora que podemos ver unos capítulos más, reconocemos que se nos ha hecho un poco larga la espera. Hace algo menos de un año comenzamos a disfrutar de un spin-off que iba a hacer las delicias de los fanáticos de Vikingos. Teniendo en cuenta que a finales de 2020, cuando terminó la serie, nos tocó decir adiós a Lagertha, Bjorn y compañía, los seguidores encontraron consuelo al saber que se estrenaría Vikingos: Valhalla. Pues bien, la ficción ya se ha asentado en el catálogo de Netflix puesto que, desde el jueves 12 de enero, está disponible en la plataforma la temporada 2.

Ambientada hace más de mil años, a inicios del siglo XI, Vikingos: Valhalla narra las heroicas aventuras de algunos de los vikingos más famosos que jamás existieron: el legendario explorador Leif Eriksson (Sam Corlett), su vehemente y obstinada hermana Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) y el ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson (Leo Suter). Estos héroes de su tiempo nos trasladan hasta 100 años después de los hechos narrados por la serie original, aunque no se desvincula totalmente de ella pues la homenajea constantemente con múltiples referencias y guiños. Tras experimentar junto a ellos las primeras aventuras, batallas, amores y peligros, toca averiguar que les espera en la segunda temporada.



Vikingos: Valhala: reparto y sinopsis de la temporada 2 de estreno en Netflix

La segunda temporada retoma la historia poco tiempo después de la trágica caída de Kattegat, un evento que destruyó los sueños y alteró los destinos de nuestros héroes. Cuando inesperadamente se convierten en fugitivos en Escandinavia, se ven obligados a poner a prueba sus ambiciones y valentía en lugares totalmente nuevos.



Para los que lleváis un año esperando, afilad vuestras hachas y preparaos para la batalla, mañana vuelve #VikingosValhalla — Netflix España (@NetflixES) January 11, 2023

Entre tanto, las intrigas reales continúan, pues Emma de Normandía no solo empieza a recelar de Godwin, sino que está dispuesta a investigar su implicación en la muerte de Edmund. También comprobaremos las verdaderas implicaciones de su horrible maniobra sobre la reina danesa Aelfgifu. Además, las luchas entre los vikingos que son nuevos cristianos y los nórdicos paganos continúan en esta nueva tanda, donde los ataques siguen siendo garantía de escenas de acción impresionantes.

En el reparto repiten los ya mencionados Sam Corlett, Frida Gustavsson y Leo Suter, pero no están solos en esta temporada 2. Vikingos: Valhalla vuelve a contar también con Bradley Freegard, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Caroline Henderson, Laura Berlin, Asbjørn Krogh y David Oakes.