En 1998 una serie nos invitó a hacer una retrospectiva de la vida dos décadas antes. En clave de comedia Aquellos maravillosos 70 (That 70's show) nos contaba cómo era ser adolescente en esos años mientras nos daba a conocer a un reparto que hoy en día consideramos rostros más que conocidos en el cine y la televisión: Topher Grace (The Hot Zone), Ashton Kutcher (Dos hombres y medio), Danny Masterson (The Ranch), Wilmer Valderrama (Anatomía de Grey), Mila Kunis (voz de Meg en Padre de familia) y Laura Prepon (Orange is the New Black).

Ahora, otros 20 años más tarde, el repaso al pasado nos sitúa en 1995 gracias a Aquellos maravillosos 90 (That 90's show), cuando Leia Forman, hija de Eric y Donna, va de visita a casa de sus abuelos en Wisconsin para pasar el verano. La serie, que se estrena en Netflix el jueves 19 de enero, nos mostrará la adolescencia de una nueva generación de chicos de Point Place bajo la atenta mirada de la protectora Kitty y el estricto Red. El sexo, las drogas y el rock nunca mueren, solo cambian de ropa.

Es 1995, y Leia Forman está desesperada por tener algo de aventura en su vida, o al menos tener un mejor amigo o amiga que no sea su papá. Cuando llega de visita a la casa de sus abuelos, Red y Kitty, en Point Place, conoce a su dinámica y rebelde vecina Gwen..., justo lo que buscaba. Pronto se da cuenta de que con los amigos de Gwen —su querido hermano Nate y su inteligente novia, el sarcástico y perspicaz Ozzie y el encantador Jay— puede vivir allí sus aventuras, tal como ocurrió con sus padres años atrás. Emocionada por reinventarse a sí misma, convence a sus padres de que la dejen quedarse todo el verano. Con un sótano lleno de adolescentes otra vez, Kitty está feliz de que la casa Forman sea un hogar para una nueva generación, y Red, bueno..., ya saben cómo es Red.

Aquellos maravillosos 90 cuenta con un elenco conformado por Kurtwood Smith, Debra Jo Rupp, Callie Haverda, Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Donovan, Reyn Doi y Sam Morelos. También regresan a Point Place los creadores Bonnie y Terry Turner —y esta vez se integra su hija Lindsey Turner—, el showrunner y productor ejecutivo Gregg Mettler, y los productores ejecutivos Marcy Carsey y Tom Werner. Por otro lado, Jessica Goldstein y Chrissy Pietrosh se suman a la producción ejecutiva. Por si fuera poco, el elenco original irá apareciendo a lo largo de los 10 episodios en forma de cameos.