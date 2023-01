Todavía no hemos disfrutado de las tramas de la temporada 7 de Outlander y ya queríamos saber si tendríamos más aventuras y romance a través de los tiempos. Pues bien, para arrancar 2023, antes de la emisión de los capítulos ya grabados, ya tenemos confirmación oficial de Starz, la cadena que produce la serie: Outlander tendrá una octava temporada. En España podremos verla, una vez más, a través de Movistar Plus+ y, posteriormente, de Netflix.



La serie protagonizada por Sam Heughan y Caitriona Balfe alcanzará así las tramas de Escrito con mi sangre en el corazón, la octava novela de la saga de Diana Gabaldón. Pero debemos saber que, en el universo literario, la historia sí continúa, pues la autora ya publicó una entrega posterior y planea escribir un último libro. De este modo la serie se desvincula de la trayectoria de los libros, dando cierre ya al amor entre Claire y Jaime Fraser.





Outlander: en final de la serie llegará en su temporada 8

Con la confirmación oficial de la cadena, ya podemos empezar a hacer cábalas sobre todo lo que rodeará al final de Outlander. Como es lógico, lo que más va a remover a los millones de fanes de la ficción a lo largo y ancho del mundo será cómo cerrarán los guionistas la trama, con especial interés en descubrir si el romance entre Jaime y Claire será de aquellos que perviven en el tiempo, y esta vez no nos referimos a los saltos entre pasado y futuro de la serie, sino por haber completado un cierre merecedor de la magnitud de su amor.

Esa ansiada temporada 8 constará de 10 episodios, siendo algo más corta que la séptima que aún no ha visto la luz, pues se espera que esos 16 capítulos se estrenen en verano de 2023. Por eso, tras el rodaje y la posproducción, asumimos que para disfrutar de la octava tanda tendremos que aguantar las ganas hasta 2024.

Outlander: se confirma la producción de una precuela

Los rumores de querer expandir el universo de Outlander se han convertido en hechos. Ya no nos tendremos que conformar solo con las series parecidas a Outlander. Starz ha confirmado que van a explorar una historia potente para completar una precuela sobre los padres de Jamie, Ellen MacKenzie y Brian Fraser. De hecho, el proyecto ya tiene nombre, pues se titulará Outlander: Blood of My Blood (Sangre de mi sangre, en español). De hecho, para tranquilidad de los seguidores de la serie original, el desarrollo de la nueva ficción contará con la mismísima Diana Gabaldón como consultora.

Aunque los detalles son escasos en esta fase preliminar de la nueva serie, sí se han hecho públicas algunas particularidades. Matthew B. Roberts, que será showrunner también de esta precuela, ya ha revelado que la primera temporada tendrá 10 episodios que contarán "una historia de amor que explorará hasta dónde llegará una persona para encontrar el amor en una época en la que el amor es considerado un lujo, en la que los matrimonios se hacen estratégicamente, buscando el beneficio político o económico. El título es un guiño a los votos matrimoniales de Jamie hacia Claire y habrá nombres y caras que los fans de Outlander reconocerán".