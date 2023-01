Justin Roiland ha sido despedido de Rick y Morty, mientras se enfrenta a cargos de abuso doméstico por una relación anterior. Roiland co-creó la exitosa serie de comedia animada de Adult Swim con el veterano de Community Dan Harmon, basada en un corto parodia de Regreso al Futuro, y también da voz tanto al científico loco como a su nieto mientras se aventuran a través del multiverso en extrañas y conmovedoras aventuras. Rick y Morty continuará hasta la décima temporada, aunque le faltará uno de sus personajes principales.

La cuenta oficial de Rick y Morty en Twitter ha revelado que Adult Swim ha cortado oficialmente los lazos con la estrella y cocreador de la serie, Justin Roiland.

El anuncio asegura que la serie continuará sin Roiland al timón y que el equipo creativo detrás de la serie está trabajando duro en la séptima temporada. Un informe posterior de The Hollywood Reporter indica que la voz de Roiland se cambiará para el futuro de la serie, mientras que Dan Harmon será ahora el único showrunner de Rick y Morty.

La explicación del despido de Roiland de 'Rick y Morty'

La noticia de su despido de Rick y Morty se produce casi dos semanas después de que se informara de que Roiland había sido acusado de un cargo de agresión doméstica con lesiones corporales y un cargo de detención ilegal en 2020 en su casa del Condado de Orange, California. Presentado por una desconocida con la que mantenía una relación sentimental en ese momento, Roiland inicialmente se declaró inocente y fue puesto en libertad con una fianza de 50.000 dólares en agosto de ese año, y su abogado emitió un comunicado más recientemente afirmando la inocencia de su cliente y la esperanza de limpiar el nombre del cocreador de Rick y Morty. Según los informes, se presentó una orden de protección contra Roiland en el momento de los cargos iniciales, y los informes también indican que se le había presentado un acuerdo de culpabilidad durante una reciente audiencia previa al juicio.

Tras la información inicial, no estaba claro cómo Rick y Morty progresaría a la luz de los cargos de delito grave de Roiland, con Adult Swim permaneciendo en silencio sobre el asunto en el momento de los informes a principios de este mes. Del mismo modo, Hulu se ha mantenido en silencio sobre cómo van a responder a la situación, sin saber si las temporadas 4 y 5 de Solar Opposites seguirán adelante sin Roiland y dejarán al showrunner Mike McMahan como único creador y el papel central del líder de la familia, Korvo. Sin embargo, dado que Adult Swim ha cortado sus lazos con él, parece probable que la plataforma de streaming haga lo mismo en un futuro próximo si no espera al resultado de la vista de Roiland en abril.