Lisa Loring, la actriz que interpretó a Miércoles Addams en la primera adaptación cinematográfica de La familia Addams, ha fallecido a los 64 años a causa de un derrame cerebral. Loring falleció el sábado por la noche en el hospital rodeada de su familia, según declaró su hija a Variety.

"Se fue en paz con sus dos hijas cogidas de la mano", dijo. Una amiga personal de Loring, la escritora Laurie Jacobson, escribió en Facebook que Loring había "sufrido un derrame cerebral masivo provocado por el tabaquismo y la hipertensión" y que había estado con respiración asistida durante tres días antes de que su familia decidiera retirársela el fin de semana.

Jacobson rindió homenaje al "legado de Loring en el mundo del espectáculo", escribiendo: "Está incrustada en el tapiz que es la cultura pop y en nuestros corazones siempre como Miércoles Addams".

Loring interpretó a Miércoles Addams de 1964 a 1966 en la primera adaptación de los dibujos animados neoyorquinos de Charles Addams, asumiendo el papel cuando sólo tenía cinco años. Su interpretación de la macabra hija de los Addams, con su vena gótica y sus clásicas coletas, ha resonado en el cine y la televisión, influyendo enormemente en las siguientes representaciones del personaje.

La reciente adaptación de Netflix protagonizada por Jenna Ortega dio lugar a un baile viral inspirado en los angulosos movimientos de Loring en la serie original. Ortega dio las gracias a Loring cuando el baile se difundió en Internet.

La vida de Lisa Loring

Loring nació como Lisa Ann DeCinces en las Islas Marshall en 1958, y más tarde se trasladó a Hawai y luego a Los Ángeles con su madre. Empezó a trabajar como modelo a los tres años y poco después consiguió su primer papel en televisión, en la serie dramática sobre medicina Dr. Kildare.

Tras estrenarse como Miércoles Addams, intervino en la comedia The Pruitts of Southampton y en el drama de espionaje The Girl from U.N.C.L.E., antes de ser elegida para un papel recurrente en As the World Turns, una telenovela diurna de larga duración. A finales de los 80, también apareció en varios slashers, como Blood Frenzy, Iced y Savage Harbor.

En la misma época, trabajó como maquilladora en el rodaje de la película para adultos Traci's Big Trick, donde conoció a su tercer marido, el actor Jerry Butler. Su matrimonio con Butler suscitó mucho interés en los medios de comunicación, y la pareja tuvo varias discusiones públicas por el descontento de Loring con la continua participación de Butler en la industria del cine para adultos. Finalmente se divorciaron en 1992.