Si nos despertábamos con la triste noticia de la muerte de Lisa Loring, ahora nos enteramos que Adama Niane ha fallecido a los 56 años. El actor francés era conocido sobre todo por protagonizar el éxito de Netflix Lupin, que se convirtió en un éxito internacional cuando se estrenó en 2021. No se ha confirmado la causa de su muerte.

Omar Sy, compañero de reparto de Adama en Lupin, rindió homenaje a la estrella en Twitter, describiendo al actor como "un hombre de una benevolencia poco común". Escribió: "Extiendo mi más sentido pésame a los seres queridos de Adama Niane, un inmenso actor junto al que tuve la oportunidad y el placer de interpretar. Un hombre de rara benevolencia... Que su alma descanse en paz".

J’adresse mes profondes condoléances aux proches d’Adama Niane, immense acteur au côté duquel j’ai eu la chance et le plaisir de jouer.

El director de cine Olivier Abbou también rindió homenaje a la estrella, describiéndolo como un "héroe". En un post de Instagram, escribió: "Con inmensa tristeza me he enterado del fallecimiento de Adam Niane, con quien tuve el placer de trabajar en las dos temporadas de Maroni y Furia". "Estaba comprometido, iluminado, entero, talentoso, poderoso. Era mi héroe, un amigo y un cómplice. Que en paz descanse'.



El último proyecto de Adama fue en la serie de televisión de 2022 L'lle aux 30 Cercueils (La isla de los 30 ataúdes), donde asumió el papel de Yannick Lantry. Era más conocido por su papel del asesino y ex convicto Leonard Kone en Lupin, basada en las novelas del francés Maurice LeBlanc, creador del personaje en 1905.

'Lupin': una serie que hizo historia

Lupin se ha convertido en la primera serie francesa en entrar en la lista de las 10 más vistas de Netflix, ocupando el número 1 en países como Brasil, Vietnam, Argentina, Alemania, Italia, España y Polonia, por nombrar sólo algunos. Omar Sy interpreta a Assane Diop, un personaje inspirado en el ladrón Arsène Lupin, de las novelas de LeBlanc.

El concepto se ha desarrollado en otros formatos cinematográficos y televisivos a lo largo de los años, incluida una serie de dibujos animados. Assane era el único hijo de un inmigrante de Senegal, que fue inculpado por robar un collar de diamantes a su patrón, Hubert Pellegrini (Herve Pierre), y es enviado a prisión, donde se suicida por vergüenza, dejando huérfano a Lupin.