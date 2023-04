Lupin se deleita con el arte del giro. La serie de Netflix, que se estrenó por primera vez en enero de 2021, se basa libremente en las novelas Arséne Lupin. Cada capítulo termina en un suspenso, al igual que la segunda temporada, que se estrenó el 11 de junio.

Afortunadamente, la estrella Omar Sy garantizó que la serie regresaría para una tercera temporada. Las dos primeras se filmaron simultáneamente y se estrenaron con seis meses de diferencia. Vistas juntas, forman un arco coherente sobre la búsqueda de Assane Diop (Sy) para vengar a su padre, quien fue acusado injustamente de robo por su jefe corrupto, el magnate Hubert Pellegrini (Hervé Pierre). En el final de la segunda temporada, Assane definitivamente se vengó, de forma espectacular. Al hacerlo, consiguió una serie de problemas nuevos que resolverá la próxima temporada. Esto es lo que sabemos sobre el futuro de Lupin.

'Lupin' Temporada 3: fecha de estreno

Esto no es una sorpresa, dada la popularidad de la serie. Ambientado en París, fue el primer gran éxito de Netflix en 2021. En mayo de ese mismo año, Sy tuiteó la confirmación de que la serie se había renovado hasta la temporada 3. "No podemos esconderte nada", tuiteó en francés e inglés. "¡Lupin parte 3 está confirmada!".

Desde ese momento hemos tenido que esperar casi 2 años completos para conseguir algún tipo de comunicado por parte de Netflix para concretar cuándo podríamos ver los nuevos episodios. Pues por fin ha llegado el momento, este 2023 es el escogido para el estreno de la tercera temporada. Tras algún que otro juego en redes y una campaña publicitaria que jugaban a la confusión, ya tenemos fecha de estreno de Lupin 3, agendada para el próximo jueves 5 de octubre.

Gran parte de la serie se filmó en algunos de los lugares más emblemáticos de París, como el Louvre. Sin embargo, dado el final de la segunda temporada, hay razones para creer que Assane se va de París. Quizás organice robos espectaculares en otras ciudades europeas pintorescas. Habrá que esperar a octubre para comprobarlo



Emmanuel Guimier

'Lupin' Temporada 3: el reparto

En las dos primeras temporadas de Lupin, el drama se desarrolló entre el mismo conjunto de personajes. Omar Sy interpreta a Assane Diop, un extraordinario ladrón. Antoine Gouy es el viejo amigo de Assane, Benjamin Ferel, un talentoso falsificador de arte. Ludivine Sagnier es Claire, la ex de Assane y la madre de su hijo, Raoul (Etan Simone). Clotilde Hesme es Juliette Pellegrini, el amor de la infancia de Assane y la hija de Hubert, interpretado por Hervé Pierre. Soufiane Guerrab es Youssef Guedira, el policía que detecta a Assane. Shirine Boutella y Vincent Londez son sus colegas. Fargass Assande es Babakar, el padre de Assane que aparece en flashbacks.

La segunda temporada también introdujo una nueva figura: Stefan Crepon como Philippe Courbet, que puede regresar en la temporada 3. Sin duda, completó el reparto de Benjamin y Assane. Leonard (Adame Niane), el hombre que secuestró al hijo de Assane, Raoul, definitivamente no regresará la próxima temporada (no hay spoilers más allá de eso).

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El final de la temporada 2 de 'Lupin'

Si algo sabemos de Assane es que siempre tiene un plan. Pero en este momento, el plan nos parece bastante inescrutable a los miembros de la audiencia. Después de lograr todo, ¿qué debe hacer una persona? En el final de la temporada 2, Assane logra su objetivo. Durante un llamativo concierto benéfico, Assane destituye con éxito a Hubert como un malversador corrupto y demuestra que Hubert incriminó a su padre, Babakar, un ex empleado.

Luego, Assane y Benjamin escapan con éxito a través de las Catacumbas de París (que son un lugar real que puedes visitar, si no eres claustrofóbico). O más bien, escapan casi con éxito. Assane sale confidencialmente del edificio disfrazado con un uniforme de bombero y barba, pero es reconocido por una mujer policía. Lo último que vemos de él es que desaparece en la noche con la policía tras su rastro. Se despide de Claire y Raoul, lo que indica que su desaparición podría ser larga. Con suerte, la espera para la temporada 3 no será así.