El creador del juego y la serie The Last of Us, Neil Druckmann, explica por qué se cambió la historia de Bill y Frank para el episodio 3. La popular serie de terror zombi está basada en el aclamado videojuego del mismo nombre y está protagonizada por Pedro Pascal en el papel del veterano superviviente y contrabandista Joel Miller. Tras el fracaso de un trato, Joel y su compañera de contrabando Tess (Anna Torv) son contratados por un violento grupo idealista conocido como los Luciérnagas para sacar a Ellie (Bella Ramsey) de una zona de cuarentena fuertemente fortificada y llevarla a un lejano destacamento de las Luciérnagas. Aunque al principio los contrabandistas no quieren saber nada del trabajo, pronto se dan cuenta de la importancia de Ellie cuando revela que es inmune a la infección fúngica que asola el mundo.

Tras la brutal muerte de Tess, en el episodio 3 Joel y Ellie llegan al pueblo fortificado de Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett). Desgraciadamente, encuentran a la pareja muerta hace tiempo. Sin embargo, a través de una serie de flashbacks, el episodio muestra la vida en común de Bill y Frank, desde poco después de su fatídico encuentro unos años después del brote hasta su suicidio mutuo 16 años más tarde. Aunque Bill y Frank aparecían en el videojuego original, sus historias difieren mucho de las de la serie. Druckmann, que también codirigió el juego The Last of Us, explicó que él y Mazin querían aprovechar el medio televisivo y explorar a los personajes de una forma que habría sido difícil de representar en un videojuego. Lee lo que dijo sobre los cambios a continuación:

"Te daré un poco mi perspectiva, que era que si me hubieras preguntado antes de conocer a Craig, ¿estaría dispuesto a coger a uno de los personajes más icónicos del juego y cambiar su destino? Yo habría sido como, al infierno, no. Tiene que ser como es en el juego. Y es así por una razón. Pero en ese momento, he estado trabajando con Craig en los primeros episodios, y luego empezamos a hablar de este y lo que podríamos hacer con él. Y estaba la idea de tomar un descanso porque el último episodio fue muy intenso, y perdimos a Tess. Y luego presentar un contrapunto de, bueno, vimos lo que puedes perder y ¿qué puedes ganar?

"Y también aprovechando que el medio es muy diferente de los juegos, podíamos cambiar de perspectiva. No tenemos que permanecer con nuestros dos héroes todo el viaje, y no tenemos que permanecer en el mismo tiempo y lugar. En realidad, podíamos saltar bastante en el tiempo. Y eso me dio la oportunidad de contar este tipo de historia. Así que, cuando Craig me lo propuso, evolucionó con el tiempo, pero en su mayor parte estaba ahí. Y de nuevo, la fe del personaje es 180 grados diferente de lo que sucede en el juego. Fue tan hermoso y conmovedor y dio en el clavo en cuanto a hablar de los temas y aumentar las apuestas para Joel y Ellie de una manera interesante. Aunque nos desviamos tanto, me sentí muy cómodo diciendo: "Por supuesto, hagámoslo. Es una gran idea'".

Cómo la serie 'The Last of Us' cambió la historia de Bill y Frank

Aunque Druckmann y Mazin afirmaron previamente que The Last of Us se mantendrá fiel a la historia del querido videojuego, honrando lo que vino antes, también revelaron que la adaptación de HBO contará con adiciones alucinantes. Aparte de los cambios en la naturaleza del hongo Cordyceps y sus orígenes, la historia de Bill y Frank ha sido una de las mayores desviaciones de la serie con respecto al material original. Mientras que en la serie Joel y Ellie encuentran a Bill y Frank muertos, en el juego original Bill estaba muy vivo.

En el videojuego The Last of Us, Bill, Joel y Ellie encontraron una batería de coche que les ayudó en su largo viaje hasta Tommy, en Wyoming. A medida que los jugadores recorren la ciudad con Bill, se dan cuenta de lo nervioso que está el superviviente cuando cuenta la historia de la pérdida de un compañero al que una vez quiso. Tras descubrir que falta la batería del coche, y con una horda de infectados pisándoles los talones, el grupo escapa a una casa para encontrar a Frank, el antiguo compañero de Bill, muerto de un aparente suicidio.

Una nota revela que Frank estaba resentido con Bill y su actitud inamovible. Frank decidió escabullirse y robar la batería del coche para escapar del pueblo, pero acabó mordido en el proceso. El juego original mostraba una relación mucho más amarga entre Bill y Frank que el viaje romántico presente en el episodio 3 de The Last of Us.

Los cambios en The Last of Us mejoran su historia

Aunque la historia del videojuego The Last of Us recibió elogios casi universales por sus personajes y su drama, la adaptación a la televisión permite que la historia se ramifique en varias direcciones difíciles de conseguir para un juego. El medio ofrece a Mazin y Druckmann la oportunidad de desarrollar más a los personajes y explorar las implicaciones de la pandemia mundial. A una semana del episodio 4 de The Last of Us, que pondrá a Joel y Ellie en una situación de vida o muerte contra un nuevo grupo de violentos supervivientes, el público verá a ambos enfrentarse juntos a su primer gran desafío. La forma en que se adapte esta situación también puede desviarse del material original, pero dado que The Last of Us ya ha ofrecido tres episodios excelentes, no debería preocupar que la serie no continúe su racha.