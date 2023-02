El episodio 5 de la temporada 4 de You revela la identidad del asesino de Eat The Rich, un movimiento impactante tanto por la forma en que se revela antes de lo que muchos podrían haber sospechado, como por la forma en que establece la segunda mitad de la temporada de la serie de Netflix. You se ha centrado principalmente en las tendencias asesinas y de acoso en serie del propio Joe, por lo que centrarse en otro asesino es un giro argumental. De hecho, en Internet se especuló mucho con la posibilidad de que el asesino y acosador de Joe fuera el propio Joe o alguien a quien hubiera hecho daño anteriormente. Sin embargo, no fue así.

You Temporada 4, parte 1 se cierra con Rhys revelándose como el asesino de Eat The Rich, intentando primero alinearse con Joe y luego intentar matarlo. Su enfrentamiento termina con Joe escapando por poco de morir quemado, y volviendo a casa sólo para ver a Rhys anunciar oficialmente su candidatura a la alcaldía con un lenguaje que deja claro que matará de nuevo. Al hacerlo, Rhys responde a algunas de las preguntas más importantes de la cuarta temporada de You, plantea otras y establece una premisa fascinante para la segunda parte de la temporada 4 de You.

Por qué Rhys mató a sus amigos en 'You Temporada 4'

Netflix

El enfrentamiento de Rhys con Joe le lleva a llamar a Roald -y, por extensión, al resto del grupo de ricos con los que Rhys llevaba tiempo saliendo- "mierdecilla violenta y malcriada". Aunque el propio Rhys es descrito como violento, no se equivoca exactamente al describir a sus colegas. La cuarta temporada dedica una parte no despreciable de su tiempo a mostrar lo mal que trata a los demás la camarilla en la que se encuentra Joe, especialmente a los que consideran inferiores a ellos. Combinado con su discurso de que desea convertirse en alcalde de Londres por "un cambio provocado por alguien que realmente vea" las luchas de la clase trabajadora, la motivación de Rhys está relativamente clara.

Sin embargo, parece que Rhys es similar a Joe, en el sentido de que sus motivaciones son en cierto modo una fachada que le permite disfrutar de sus depravadas aficiones sin dejar de considerarse una persona moral. Cuando Rhys le manda un mensaje a Joe sobre matar, está claro que siente un placer personal al hacerlo y aunque es probable que eso se deba en parte a las fechorías que ha visto hacer a sus compañeros, esto no parece explicarlo por sí solo. Esto puede suponer una oportunidad para que Joe vea realmente sus propias motivaciones para matar o acosar a alguien, en lugar de las justificaciones que a menudo utilizaba.

Por qué los planes asesinos de Rhys involucraron a Joe

Netflix

Quizá uno de los giros más sorprendentes de la primera parte de la temporada 4 de You no sea la revelación de que Rhys es el asesino, sino que ha estado acechando a Joe con la intención de reclutarlo para su causa. Está claro desde el principio que Joe se considera a sí mismo y a Rhys como iguales en un mar de ricos de élite que sólo han conocido la riqueza. Sin embargo, lógicamente, la aparente reciprocidad de Rhys a este sentimiento parece por un momento haber sido potencialmente perogrulladas que utilizó para bajar la guardia de Joe cuando se revela que es el asesino de la cuarta temporada.

Esto se invierte rápidamente cuando Rhys explica que ha estado siguiendo el trabajo de asesino en serie de Joe durante algún tiempo, y desea canalizar sus habilidades en una colaboración asesina. En particular, Rhys menciona cómo Joe ha sido capaz de "escapar del escrutinio" y lo elogia por su habilidad para hacerlo, lo que sugiere que esta oferta se debe a los constantes escapes de Joe incluso de las circunstancias más improbables. Dicho esto, el asesino de la temporada 4 de You también afirma "a la luz de lo que ha funcionado tan bien para ti en el pasado, parece que mi mejor opción que no implique suerte implica inculpar a una persona muerta", lo que sugiere que Rhys cree que algunos de los escapes de Joe se han basado en la suerte. Esto explicaría por qué está dispuesto a revelar sus secretos a Joe realmente - porque cree que puede ser más astuto que Joe si es necesario.

Lo Que Significa Para Ti Que Rhys Sea El Asesino de 'You' Temporada 4, Parte 2

Netflix

La forma en que Rhys es presentado como el asesino establece que la temporada 4, parte 2, será un juego del gato y el ratón entre Joe y Rhys. La primera parte termina con Joe rechazando activamente al sujeto de sus fantasías obsesivas más recientes en lugar de intentar detener a Rhys, lo que sugiere claramente que su objetivo principal será detener al asesino de Eat The Rich en la segunda mitad de la temporada. Si la temporada 4, parte 2, retomara esta historia sería un nuevo enfoque para la serie, dándole la vuelta al guion haciendo que Joe busque la redención acabando con alguien que opera de forma casi idéntica a como lo ha hecho históricamente en la serie.