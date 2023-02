Cuando conocimos a Joe Goldberg, durante un tiempo llegamos a pensar que su verdadera motivación era la búsqueda del amor, pero lo cierto es que enseguida descubrimos que algo no andaba bien y que su capacidad para obsesionarse le convertía en un auténtico peligro. Tras tres temporadas le hemos visto acumular romances y cadáveres a sus espaldas. De modo que cabía esperar más de lo mismo pero la temporada 4 de You, aparentemente, nos va a mostrar un intento de redirigirse hacia la redención.

Desde el jueves 9 de febrero, los fanáticos de esta serie que adapta el bestseller homónimo de Caroline Kepnes podrán reencontrarse con Joe en Netflix para disfrutar de los primeros capítulos de la temporada 4, pues en esta fecha se estrena la Parte 1, que consta de 5 entregas. Los cinco capítulos restantes, correspondientes a la Parte 2, llegarán el 9 de marzo. En esta primera tanda nos vamos a adentrar en el nuevo contexto del protagonista quien se ha trasladado a Londres para intentar emprender una nueva vida bajo una nueva identidad. ¿Conseguirá reprimir sus impulsos psicópatas en esta novedosa fase de su vida?

You: reparto y sinopsis de la temporada 4 (parte 1) de la serie de Netflix

En palabras de la showrunner Sera Gamble en el último evento Tudum de Netflix, "con la temporada 4, You se transforma en un misterio de asesinato directo al estilo de Agatha Christie (o tal vez Glass Onion), gracias a 'Eat the Rich Killer', que conoce el pasado de Joe y parece muy interesado en explotarlo”. Este es el cambio de paradigma que depara a la serie en esta nueva tanda, ya que veremos a Joe acosado, por primera vez convertido en la víctima de la obsesión de otro.

En el arranque de la temporada le vemos viviendo en Londres bajo una nueva identidad, la del profesor universitario Jonathan Moore. Bajo ese nombre intenta emprender una nueva vida en que huya de su faceta más terrible y dejar atrás su versión más siniestra. Pero incluso en medio de esa plácida vida recomponiendo su corazón roto e inmerso en sus propios asuntos, su pasado volverá para perseguirle. A través de unas comunicaciones misteriosas, una persona comienza a investigar al profesor Moore, investigando su historia y llegando incluso a amenazarle a él y sus seres queridos. En palabras de Gamble "a veces se necesita un asesino para atrapar a un asesino. Oye, Joe dijo que quería redimirse... pero dejaremos que tú decidas si la redención es posible para un hombre como Joe Goldberg".

Para desarrollar esta nueva trama, regresa Penn Badgley (Gossip Girl) como Joe Goldberg, pero también volveremos a ver a Tati Gabrielle en la piel de Marienne Bellamy. Sin embargo, con el traslado de la historia a Londres veremos la incorporación de varios miembros al reparto, como es el caso de Lukas Gage, Charlotte Ritchie, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman y Ed Speleers.