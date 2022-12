Aunque vivimos en la era de las plataformas de streaming, todavía queda mucha producción de canales, tanto en abierto como de pago, que nos ofrecen propuestas interesantes en la ficción nacional. Esto lleva años ocurriendo con TNT, que ha sido responsable de estrenos tan sonados (y premiados) como Vota Juan (posteriormente Vamos Juan) o Maricón perdido. Ahora vuelve a ofrecernos un estreno made in Spain que apuesta por la comedia, la serie El gran sarao.

Producida por Sidecar Media para Warner Bros. Discovery, esta serie cuenta con una particularidad, la colaboración de la empresa de organización de eventos La Puta Suegra, responsable del enlace de personalidades como Pilar Rubio y Sergio Ramos. Sin embargo, esto no tiene que ver con la presentación de la ficción ante los medios, sino más bien con la misma producción de la trama, y os vamos a contar porqué.

El gran sarao: dónde ver la serie

Aunque ya hemos avanzado que El gran sarao es una nueva serie original de TNT conviene aclarar desde cuándo estará disponible y dónde se puede ver en españa, pues son varios los proveedores de televisión de pago los que ofrecen este canal. TNT está disponible en Movistar Plus+, Orange TV y Vodafone TV. El arranque de la emisión se produce el jueves 15 de diciembre a las 22.00h con el estreno de un doble episodio. A partir del jueves 22 de diciembre, tras la emisión de los otros dos episodios que componen la serie, El gran sarao estará disponible completa bajo demanda en TNT Now, como parte de la oferta de la mayoría de plataformas de televisión de pago.

El gran sarao: sinopsis y reparto de la serie de TNT



Las actrices Sílvia Abril (LOL: si te ríes pierdes) y Toni Acosta (Señoras del (h)AMPA) tienen muchas cosas en común. Sin ir más lejos, cumplen años el mismo día. Lo que no saben es que están a punto de celebrar los 50 de un modo que van a recordar toda su vida. Porque alguien les ha preparado una gran fiesta con la organizadora de eventos más rompedora y atrevida del momento, La Puta Suegra. Pero hasta que llegue el gran día, pondremos a prueba la capacidad de estas dos mujeres de encajar lo inesperado, mientras ellas nos sorprenden con su forma de ser únicas, y con ese auténtico y natural desparpajo con el que saben gritarle al mundo: “Vale, sí, tengo 50, ¿y qué?”.



Sílvia Abril y Toni Acosta dándolo todo. Sin cortarse ni un pelo. Sin saber qué va pasar.



El gran sarao invita a los espectadores a disfrutar de un trepidante viaje de dos amigas que van a hablarnos de sus sentimientos, sus alegrías y sus miedos mientras se ven empujadas a zambullirse, de la noche a la mañana, en una aventura de la que no saben absolutamente nada. Y todo, para que acaben siendo las reinas de un evento muy especial en el que solo sobreviven las personas muy inconscientes o las que saben disfrutar de la vida como niños. Menos mal que Sílvia y Toni van sobradas de ambas cualidades.