Aunque estamos en la temporada 4 de You, el retorcido drama de Sera Gamble nunca se ha sentido como una serie tradicional. En todas las temporadas hasta la fecha, hemos visto a Joe (Penn Badgley) empezar probando una nueva vida: un nuevo interés amoroso, una nueva ciudad, una nueva fase de la vida. Pero al final de cada temporada, la historia de Joe se cierra con un bonito lazo. Todo esto quiere decir que You no ha jugado mucho con los cliffhangers, hasta ahora.

Si te despertaste y pulsaste el play en esta última temporada, probablemente te sorprendió ver que la temporada 4 terminaba con un momento de vida o muerte para Joe. Pero no te preocupes, hay más episodios en camino. Aquí está todo lo que necesitas saber sobre los capítulos de la cuarta temporada de You, así como cuándo puedes esperar la segunda parte de la cuarta temporada de You.

Cortesía Netflix Netflix

'You' Temporada 4 Parte 2: fecha de estreno

Si ya has terminado todos los episodios de la Parte 1, no se preocupe. Hay más en camino. La Temporada 4 Parte 2 se estrenará en Netflix el jueves 9 de marzo. Al igual que la primera mitad de la temporada, la Parte 2 estará compuesta por cinco episodios.

Aunque esta división pueda resultar chocante para los fans de You, no debería sorprender demasiado a los suscriptores de Netflix en general. Últimamente, el gigante del streaming ha estado dividiendo sus estrenos más importantes en dos partes. Ozark o La Casa de Papel se han dividido en dos partes. Por extraño que parezca, esta división es positiva. Netflix sólo divide las temporadas de las series que son populares y funcionan bien. Si You entra en esa categoría, es un buen augurio para la renovación de la quinta temporada.

Netflix

'You' Temporada 4 Parte 2: argumento

Joe nunca exoneró a Rhys de toda sospecha, pero los dos parecían compartir una conexión, lo que hace que el final de la temporada 4, parte 1 de You sea aún más convincente. Tras ver a Rhys en las noticias anunciando que se presentaría a alcalde de Londres, Joe decidió detenerle. Aunque Love (Victoria Pedretti) fue capaz de desafiar a Joe hasta cierto punto, Rhys puede resultar más difícil de vencer. Su capacidad para meterse en la cabeza de Joe con los mensajes anónimos, por no hablar de irrumpir en su apartamento, sugiere que Joe puede tener más dificultades para ser más astuto que él. Incluso parecía fuera de su elemento intentando descubrir quién era el asesino.

Rhys explicó que su plan original era inculpar a Joe de los asesinatos, algo que todavía puede hacer. Será interesante ver qué medidas toma Joe, teniendo en cuenta que tanto Kate (Charlotte Ritchie) como Roald (Ben Wiggins) le creerían tras los acontecimientos de los nuevos episodios. Cuando la segunda parte de la cuarta temporada de You se estrene en marzo, Joe podría decidir matar a Rhys o desenmascararlo por lo que ha hecho, aunque necesitará pruebas.

La segunda parte también podría ver cómo evoluciona la relación entre Joe y Kate, después de que You se burlara de su posible romance, pero entonces cabe preguntarse si Marienne volverá. Joe siguió de cerca a Kate durante un tiempo, pero eso fue porque sentía que ella estaba en peligro. Sus sentimientos por ella aún no se han convertido necesariamente en una obsesión, y será interesante ver si sigue pensando lo mismo de Marienne, sobre todo si vuelve a verla. Los que estén ansiosos por saber qué más ocurrirá cuando vuelva la cuarta temporada de You, no dejen de verla el mes que viene.