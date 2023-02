El próximo capítulo de The Last Of Us, titulado Left Behind como homenaje directo a la expansión del juego, tendrá una duración de 56 minutos, apenas un poco menos que el episodio 6. Aunque se desconocen los detalles exactos de la trama del episodio, se espera que esté ambientado antes del encuentro entre Ellie y Joel, y que narre la vida de la primera antes de su aventura. Si la narración se mantiene fiel al material original, Ellie y su pareja, Riley, explorarán juntos un centro comercial abandonado antes de meterse en problemas.

The Last of Us se ha mantenido muy fiel al videojuego original de Naughty Dog, salvo un par de cambios importantes. Uno de ellos es el personaje de Bill, interpretado por Nick Offerman. En lugar de detallar su fugaz encuentro con Joel y Ellie en su viaje, la serie de HBO dedica un episodio a examinar su vida postapocalíptica con su compañero Frank. Aunque algunos fans se quejaron de la alteración, la historia obtuvo muy buenas críticas tanto de los fans como de los críticos, muchos de los cuales elogiaron las emotivas interpretaciones y la sincera escritura.

'The Last Of Us' Capítulo 7: hora de estreno

En España, el episodio 7 de The Last of Us podrá verse en streaming en HBO Max a partir de las 09:00 del lunes 27 de febrero.

En el final del episodio 6 de The Last Of Us, Joel y Ellie huyen a caballo de la Universidad del Este de Colorado. Justo cuando descubren que los Luciérnagas han abandonado las instalaciones, un grupo de hombres armados se acerca al edificio. Joel y Ellie intentan escabullirse, pero son atacados por uno de los hombres. Joel le mata, pero no antes de que el tipo le apuñale con el extremo roto de un bate de béisbol. Joel consigue subir al caballo con Ellie disparando detrás de ellos mientras huyen. Con cierta distancia entre ellos y la Universidad, Joel cae del caballo y se desploma en la nieve.

Aunque el tráiler no nos da ninguna indicación de si Joel sigue vivo o no, los fans de los videojuegos reconocerán el argumento que parece seguir este episodio. Left Behind es un complemento descargable ambientado después de que Joel resultara herido en The Last of Us Part I. Contado desde la perspectiva de Ellie, el juego transcurre entre Ellie refugiándose en un centro comercial abandonado mientras trata de encontrar medicinas para Joel y un flashback de antes de que Ellie fuera mordida mientras pasa una noche con su amiga Riley en otro centro comercial abandonado en la zona comercial de Boston.

En el tráiler, vemos a Ellie en la escuela FEDRA antes de escaparse a un centro comercial abandonado con su amiga Riley (Storm Reid). Incluso si no estás familiarizado con la historia del juego, Ellie le dijo a Tess (Anna Torv) en el episodio 2 de la serie que fue mordida en un centro comercial abandonado, por lo que no debería ser demasiado spoiler decir que este episodio probablemente nos mostrará los acontecimientos que condujeron a la mordedura de Ellie y por qué no le gusta hablar mucho de ello.

