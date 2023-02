El episodio 6 de The Last of Us termina con otro cliffhanger, con cambios de vida en el horizonte tanto para Ellie como para Joel. Gran parte del episodio 6 de The Last of Us gira en torno a la llegada de Joel y Ellie a Jackson, Wyoming, donde Joel se reúne con su hermano Tommy. Después de un drama de personajes en torno a Joel, sus crecientes sentimientos por Ellie y cómo eso afecta a su estado mental, Joel y Ellie parten de nuevo hacia la Universidad del Este de Colorado.

Se dirigen a la universidad tras hablar con Tommy, que le cuenta a Joel que los Luciérnagas tienen un campamento base en el campus. Joel y Ellie consiguen llegar a la universidad en la que The Last of Us episodio 6 ofrece diferentes puntos argumentales que tendrán grandes implicaciones en la historia de la serie en general, al igual que ocurrió con la historia de Henry y Sam en The Last of Us episodio 5. Dicho esto, aquí está todo explicado al detalle en torno al cliffhanger final del episodio 6 de The Last of Us.

HBO

¿Quién atacó a Joel y Ellie? Explicación del Episodio 7 de 'The Last Of Us'

Al final del episodio 6 de The Last of Us, Joel y Ellie fueron atacados por un grupo de hombres en la Universidad de Colorado Oriental. Aunque el episodio no revela quiénes son o de dónde vienen, el conocimiento del juego original de The Last of Us arroja algo de luz sobre el papel que desempeñarán en el futuro. En realidad, los hombres proceden de un grupo de caníbales liderados por un hombre llamado David al que se puede ver en el tráiler oficial de The Last of Us.

En el juego original, Ellie se encuentra con David y su segundo al mando James -interpretado por el actor original de Joel, Troy Baker, en The Last of Us de HBO- cuando sale a cazar comida para ella y Joel. David explica que sus hombres fueron atacados y asesinados por un hombre y una joven en la Universidad del Este de Colorado, antes de secuestrar finalmente a Ellie. David revela que su grupo es caníbal y le pide a Ellie que se una a ellos, intentando matarla cuando ella se niega. Joel va a salvar a Ellie y encuentra a David ya muerto antes de que Ellie rompa en sus brazos. Es la primera vez que Joel reconoce a Ellie como su hija adoptiva.

¿Muere Joel al final del episodio 6 de 'The Last Of Us'?

HBO

Cuando Joel se desmaya por la puñalada que recibe al final del episodio 6 de The Last of Us, la principal pregunta que se hacen los espectadores que no han jugado al juego es si Joel muere. Sin embargo, Joel no muere al final del episodio 6 de The Last of Us. Aunque gravemente herido, Joel no muere, sino que se desploma por la pérdida de sangre, lo que lleva a Ellie a tener que valerse por sí misma en el episodio 7 de The Last of Us. Es probable que el próximo episodio adapte la línea argumental caníbal, en la que Ellie se encuentra con David tras intentar buscar medicinas para curar las heridas de Joel.

¿Dónde estaban los luciérnagas en el episodio 6 de 'The Last Of Us'?

La última gran pregunta del episodio 6 de The Last of Us prepara el final de temporada: dónde están los Luciérnagas y por qué no están en la universidad que Tommy dijo que estarían. En realidad, los Luciérnagas están en Salt Lake City, en un lugar llamado Saint Mary's Hospital. Esto se muestra en el episodio 6 de The Last of Us cuando Joel ve el mapa de los Luciérnagas, que muestra múltiples grupos de Luciérnagas convergiendo en la ciudad. Esto presagia el final de la primera temporada de The Last of Us, en el que Joel intentará salvar a Ellie del hospital del que se habla en el episodio 6 de The Last of Us.