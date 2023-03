El pasado 4 de noviembre se estrenó en cines una película muy especial que supuso el debut en la dirección de Avelina Prat. Vasil vio la luz en el Festival de Varsovia y arrasó en los Premios Berlanga con 7 galardones, incluidos Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion. Además, obtuvo dos nominaciones en los Premios Feroz en las categorías de Mejor Comedia y Mejor Actor.

En Vasil descubrimos una fábula contemporánea, una historia sobre la amistad y sobre cómo una persona desconocida y aparentemente extraña puede dejar en nosotros una huella indeleble. Si quieres descubrir esta opera prima, te contamos dónde puedes verla en España.

Vasil: dónde ver la película en plataformas

Filmin estrena el viernes 3 de marzo Vasil, un filme protagonizado por el búlgaro Ivan Barnev (The Father), los españoles Karra Elejalde (La Fortuna, El día de mañana), Alexandra Jiménez (Escándalo, relato de una obsesión) y Susi Sánchez (Presunto culpable) y la británica Sue Flack (La Ruta, El corredor de la muerte).

Barnev interpreta a Vasil, un hombre inteligente, carismático y un genio jugando al bridge y al ajedrez que duerme en la calle desde que llegó de Bulgaria. Alfredo (Elejalde), un arquitecto jubilado, lo acoge en su casa durante un tiempo ante la mirada atónita de su hija Luisa (Alexandra Jiménez). Los dos hombres no tienen nada en común, excepto su pasión por el ajedrez. A pesar de sus diferencias, poco a poco Vasil conseguirá romper las barreras construidas por Alfredo.



El guion se inspira en la experiencia personal de la directora con su padre y un inmigrante búlgaro que tiene el don de transformar para siempre a las personas con las que se relaciona: “Mi padre me llamó una mañana para contarme que tenía un búlgaro en su casa. Tal cual. Así empezó todo. Una amiga de mi padre le pidió acoger a ese hombre en su casa un par de días, porque estaba en la calle durmiendo y había aparecido por el club de bridge. Yo soy esa hija que, perpleja y desconcertada, se dedicó a observar todo lo que sucedía como si fuera una película. Lo contaba a mis compañeros, fascinada con cada nuevo suceso, con las reacciones de unos y otros, redescubriendo a mi padre... Y cuando todo acabó, entendí que solo había sido eso, una espectadora, que me había perdido algo en el camino. Y me di cuenta de que, sin conocerlo, este hombre había despertado algo en mí. Así que hice lo único que podía hacer: escribir esta historia para completarla.”



Otro de los hechos más sorprendentes de la película es que ni Karra Elejalde hablaba inglés ni Iván Barnev hablaba español (memorizó fonéticamente sus diálogos), lo cual no impidió que surgiera una espléndida química entre ellos y que consiguieran el premio como Mejores Actores ex aequo en la Seminci.