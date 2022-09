Que hay directores que crean escuela gracias a su particular visión del cine (y del mundo) es innegable, pero pocos pueden enorgullecerse de que su movimiento iniciador acabase teniendo hasta nombre propio. Pero Lars Von Trier sí puede. Él, junto a Thomas Vinterberg (Querida Wendy, la premiada con el Goya en 2022 a Mejor película europea Otra ronda), es el padre del manifiesto Dogma 95 y uno de los directores clave del cine contemporáneo. Por eso, con casi 40 años de carrera dedicada al cine, la televisión, el documental y los videoclips, Filmin ha dedicado este 2022 a su obra. Bajo el título Lars Von Trier by Filmin la compañía española de streaming ha compartido en algunas salas seleccionadas algunos de sus títulos y ahora es el turno de que lleguen a la plataforma.

Desde el viernes 16 de septiembre ya están disponibles en el catálogo de Filmin los 14 largometrajes del polémico director danés, pero no solo eso, para completar su filmografía también podremos ver el cortometraje Occupations, que formaba parte del proyecto coral Chacun son cinéma, en el que 33 cineastas daban su visión sobre sus sentimientos hacia el cine con una breve pieza audiovisual; y el experimento Cinco condiciones, en el que el director danés desafió a su homólogo Jørgen Leth a dirigir cinco versiones distintas de su clásico corto de 1967 The Perfect Human, siguiendo unas reglas cada vez más restrictivas.

Adentrarse en la filmografía de Lars von Trier puede ser un camino exigente y tenebroso, como bailar en la oscuridad, pero os aseguramos que merece la pena.



Hoy llega a Filmin la filmografía del director danés.

Pero quizá una de las mejores noticias sea la inclusión de una obra muy esperada por los fanáticos del director, su serie The Kingdom. Filmin ofrece las dos primeras temporadas de su serie de los 90, remasterizada en exclusiva para la ocasión. Como ocurriera en su día con Twin Peaks (David Lynch), Von Trier ha retomado la historia 25 años después para ofrecernos una tercera temporada, The Kingdom Exodus, que acaba de ser presentada en el Festival de Venecia de 2022 y que podrá verse en exclusiva en Filmin antes de que acabe el año.

Ciclo de Lars Von Trier: las películas de reestreno en Filmin

Desde la primera hasta la última, Filmin incluye en su reestreno monográfico de la obra de Von Trier todas las películas del director danés, con más de un regalo a los suscriptores, como ya hemos podido ver, ya que incluye alguno de sus cortos y su serie. Pero para quien ande un poco perdido con cuáles son esos filmes imperdibles del siempre particular Lars Von Trier, aquí os ofrecemos la lista de títulos disponibles en la plataforma para que vayáis tachando las que revisitéis hasta completarlas todas.

El elemento del crimen (1984)

Epidemic (1987) - segunda parte de la Trilogía Europa iniciada por la TV movie Medea (1988)

Europa (1991) - tercera parte de la Trilogía Europa

The Kingdom (1994-2022)



Rompiendo las olas (1996)

Los idiotas (1998)



Bailar en la oscuridad (2000)

Dogville (2003)

Cinco condiciones (2003) - experimento de cortos con Jørgen Leth

Manderlay (2005)

El jefe de todo esto (2006)

Anticristo (2009)

Melancolía (2011)

Nymphomaniac. Volumen 1 (2013)

Nymphomaniac. Volumen 2 (2013)

La casa de Jack (2018)