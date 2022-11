Aunque reflejar la vida y preocupaciones de los jóvenes siempre ha sido una preocupación habitual en la ficción, algunas han sabido hacerlo de forma más fiel y otras se han desarrollado en torno al exceso. Retratos tan diversos como los de Física o química, Compañeros, Al salir de clase, o más recientemente Élite, distan bastante de relatos como el que proponen HIT, Cardo o La Ruta, aunque en todos hay algo de la realidad de los adolescentes. Por eso es interesante cada estreno que repasa esta franja de aprendizajes, maduración, decisiones vitales y errores, y Filmin nos propone uno de los más interesantes de la temporada: Autodefensa.



Desde el martes 29 de noviembre podemos disfrutar de esta serie de 10 episodios autoconclusivos de entre 10 y 20 minutos en la plataforma de streaming española, aunque primero se estrenan los episodios del 1 al 5 y los 5 siguientes el martes 6 de diciembre. En ella descubrimos una autoficción barcelonesa con cada episodio concebido, grabado y editado con un estilo particular y distinto a los demás. La trama nos presenta a dos amigas, que también protagonizan la serie, nos abren las puertas de su casa, su intimidad y sus vidas para mostrar sin complejos los altibajos de la juventud, la dificultad de encontrarse a uno mismo y el descontrol como escapatoria. Con inevitables tintes documentales y un tono desenfadado, Autodefensa viene a ser algo así como si mezcláramos la mítica serie Girls con la película generacional Kids (1995) y la dirigiera Lars von Trier.



Autodefensa: sinopsis y reparto de la serie sobre la Generación Z en Filmin

Autodefensa va de dos amigas que hacen lo que les da la gana sin tener que pedir permiso a nadie. Va de tener veintitantos, vivir en Barcelona y querer pisar todas las líneas rojas emocionales posibles para descubrir quién eres realmente. Va de las aventuras de dos locas descaradas que no quieren que nadie les diga cómo hacer las cosas, y que han creado su propio mundo para ser las reinas. En realidad, Autodefensa va de dos chicas que están muy asustadas y que se divierten en defensa propia. Dicen que lo sienten, que todo ha sido en defensa propia, solo es que tenían mucho miedo.

Berta Prieto y Belén Barenys son dos amigas veinteañeras con mucho descaro y emociones extremas. Prieto es escritora y dramaturga. Barenys es actriz y corista de Rigoberta Bandini. Además, MEMÉ es su proyecto musical en solitario y se autodefine como "chimpancé compositor". Ellas son las creadoras y protagonistas de Autodefensa, serie que ya se puede ver en Filmin. Por su parte, Miguel Ángel Blanca, el director, es un cineasta cuya filmografía incluye títulos como Quiero lo eterno o Magaluf Ghost Town.

Los tres disfrutan de una buena noticia incluso antes de que los espectadores tuviesen acceso a la serie. Los Premios Feroz 2023, otorgados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), han nominado a Autodefensa en las categorías Mejor Serie de Comedia y Mejor Guion, lo que la posiciona como uno de los grandes estrenos del año.