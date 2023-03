¿Has terminado la segunda temporada de Sexo/Vida pero sigues deseando ver más episodios? No eres el único. Desde que Billie (Sarah Shahi), Cooper (Mike Vogel), Brad (Adam Demos), Sasha (Margaret Odette), Francesca (Li Jun Li), Trina (Amber Goldfarb) y Devon (Jonathan Sadowski) aparecieron por primera vez en nuestras pantallas cuando se estrenó la primera temporada de Sexo/Vida en 2021, han animado nuestros historiales de Netflix. Y después de acelerar a través de la Temporada 2 de la serie de Netflix, que se estrenó el jueves 2 de marzo, los fans probablemente se preguntarán si este es el final para Sexo/Vida, o si la audaz serie volverá con nuevos episodios de nuevo en el futuro.

¿Tienes curiosidad por saber si habrá una temporada 3 de Sexo/Vida en Netflix? Sigue leyendo para saber todo lo que sabemos sobre el futuro de la serie y cómo podría ser la tercera temporada. Ten en cuenta que la segunda temporada de Sexo/Vida contiene spoilers.

'Sexo / Vida': ¿habrá temporada 3 de la serie?

Hasta el día del estreno de la segunda temporada de Sexo/Vida, Netflix no ha renovado ni cancelado oficialmente la serie. Aún no hay noticias sobre temporadas adicionales, por lo que las esperanzas de una tercera temporada de Sexo/Vida no se han desvanecido del todo. La primera temporada dio mucho que hablar (sobre todo después de la escena de Adam Demos con la cara descubierta), así que será interesante ver cómo se comportan los espectadores de la segunda.

Sin embargo, a juzgar por el número de episodios y las tramas que cerraron la segunda temporada, podemos ver por qué la segunda temporada puede ser la última de Sexo/Vida. La primera temporada constaba de ocho episodios, mientras que la segunda sólo tenía seis. Y vale la pena señalar que la mayoría de los cabos sueltos de la serie se atan en el momento en que los créditos finales bajan en el final de la segunda temporada. Billie se graduó y ella y Brad por fin vuelven a estar juntos. Sasha y Kam están juntos. Y Cooper y su ex incluso se reencontraron. ¿Cómo podría ser la tercera temporada de Sexo/Vida? Hay un cliffhanger en la segunda temporada que podría ser explorado en nuevos episodios...

'Sexo / Vida' Temporada 3: argumento

En la escena final de Sexo/Vida Temporada 2, Billie se encuentra con Brad en el altar para casarse. Pero antes de dar el "sí, quiero", ¡le dice que está embarazada! Si Netflix renueva la serie por otra temporada, podríamos seguir a Billie y Brad mientras dan ese siguiente paso en su relación. Seguro que hay mucho más sexo en las vidas de estos personajes de ficción, y siempre podríamos volver a ver a Sash, Kam, Cooper y el resto del reparto de Sexo/Vida. Tendremos que esperar para ver si la historia de Billie y Brad termina con esa pintoresca escena llena de amor de la segunda temporada. ¿Y si es así? Sinceramente, no nos enfadaríamos por ello.