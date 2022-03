Fue la revolución de Netflix del pasado verano. Sexo/Vida subió la temperatura más que el calentamiento climático en miles de hogares del mundo con esta sensual historia de conocimiento personal ante una crisis de pareja. En esta serie conocimos a Billie Connelly (Sarah Shahi), una mujer que vive en el lujoso Greenwich, Connecticut, y es madre a tiempo completo de dos niños, pero pese a las múltiples comodidades que facilitan su labor parental, una vida acomodada y vivir una vida aparentemente feliz junto a Cooper (Mike Vogel), su guapísimo marido que se dedica a las finanzas, algo empieza a remover sus pensamientos.

Durante buena parte del tiempo en que asume la crianza de sus pequeños, a quienes adora, repasa una y otra vez los años de soltera en los que evolucionó y experimentó como mujer culta, joven y atrevida en Nueva York. Pronto descubrimos que algo le hizo replantearse su forma de vida y por eso acabó formando una familia. Pero ahora que las rutinas del día a día parecen haber dejado atrás toda una faceta de su personalidad, siente que la renuncia ha sido demasiado grande.

Entonces su pasado y su presente comienzan a entrecruzarse, cuando su ex, Brad (Adam Demos), vuelve a cruzarse en su vida. Unas escenas de alto voltaje, celos, una crisis de pareja y una atracción irrefrenable son los adictivos elementos que atraparon a los suscriptores de Netflix en 2021 y ahora empezamos a ponernos nerviosos

Sexo/Vida: Netflix inicia el rodaje de la temporada 2

Adam Demos y Sarah Shahi han compartido en sus redes la primera imagen que confirma el inicio de las grabaciones de la segunda temporada de Sexo/Vida. La pareja de actores en la vida real vuelve a reunirse con el resto del reparto para contarnos cómo continúa la relación entre Brad, Billie y Cooper, tras un final de temporada sorprendente.

(ATENCIÓN: SPOILERS) El último episodio de la primera tanda nos dejó la mandíbula por los suelos cuando después de todo lo sufrido, de las dudas y de la aparente reconciliación con Cooper para intentar mantener a flote a su familia, Billie se presenta en casa de Brad para sucumbir al deseo que lleva meses atormentándola. ¿Habrán acordado Cooper y ella tener una relación abierta? ¿Será Billie la que ha decidido desprenderse de su pasado permitiéndose un final apoteósico? Lo descubriremos en unos meses.

