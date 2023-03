La entrega de los Premios Oscar coincide con la semana en que se celebra el Día Internacional de la Mujer y conviene recordar la presencia de nombres e historias de mujeres que aportan su particular mirada, la de la mitad del mundo, también a la cinematografía internacional. En esa línea va la película Ellas hablan (Women Talking), un filme feminista desde su concepción técnica a la artística.

Está dirigida por Sarah Polley (Lejos de ella, Take This Waltz, Stories We Tell) sobre el guion que ella misma construyó junto a Miriam Toews, escritora de la novela del mismo título en que se basa el filme. De hecho, su labor ha sido merecedora de 2 nominaciones a los Premios Oscar a Mejor película y guion adaptado. Pero ellas no son las únicas mujeres de Ellas hablan. El proyecto, precisamente, es una historia sobre mujeres y, por tanto, protagonizada por un elenco femenino de gran altura. Te invitamos a descubrir este drama con un fuerte componente religioso en que la sororidad y el apoyo de la red feminista son el mejor (o el único) salvavidas en un entorno de abusos sexuales.

Ellas hablan: dónde ver la película con 2 nominaciones al Oscar

Los estrenos de cine en Estados Unidos (que son los que se tienen en cuenta para los plazos de las temporadas de premios) son distintos a los españoles. A nuestro país suelen llegar un poco más tarde las películas que ya tienen bastante recorrido en Norteamérica, pero es que en el caso de Ellas hablan, su lanzamiento ha sido "por goteo". Tras su presentación en el Festival de cine de Telluride en septiembre, tuvo una pequeña difusión en salas estadounidenses en diciembre hasta que, a finales de enero de 2023, se produjo su distribución masiva. En España está disponible en salas desde el 17 de febrero. En el caso de querer verla desde casa en streaming, todavía toca esperar hasta mayo, mes en que se abran los alquileres de plataformas con este servicio de taquilla. Sin embargo, para quienes quieran verla sin sobrecoste, será Movistar Plus+ la encargada de estrenar Ellas hablan debido los acuerdos que convierten a Universal en la distribuidora oficial en nuestro país.

Ellas hablan: reparto y sinopsis de la película de Sarah Polley

Durante años, en la recóndita colonia menonita de Molotschna, decenas de mujeres fueron sistemáticamente drogadas y violadas mientras dormían. Despertaban doloridas y sangrando. La comunidad se empeñaba en mantener que todo era producto de su absurda imaginación, o quizá obra del demonio, que las castigaba por sus pecados. Los violadores, sin embargo, eran hombres de la propia colonia: tíos, hermanos o vecinos que acabaron en prisión pero que, finalmente, quedan libres bajo fianza y regresan a casa.



En 2010, ocho de esas mujeres que padecieron abusos y violaciones deciden reunirse en secreto para tomar una decisión que determinará su futuro. ¿Qué deben hacer? ¿Perdonarlos, como pide el obispo Peters? ¿Responder a la violencia con más violencia? ¿O marcharse para siempre, lejos del único mundo que hasta ahora han conocido?

Ancianas, jóvenes o niñas, todas ellas toman la palabra y comienzan a compartir sus inquietudes, dudas y su dolor ante el trauma y tratan de buscar su propia forma de reconciliarse con la fe en un sistema que les ha fallado. Lo más escalofriante es que esta conversación, que consta tanto en el libro como en la película, en la que las mujeres hacen uso de su voz, más aún pensando en que los hechos que narran fueron reales, ponen el centro del discurso feminista en la protección de las víctimas, en las que ya lo son y en las que podrían serlo.

Para sacar adelante esta compleja historia Ellas hablan se apoya en un reparto lleno de mujeres que muestran una gran sensibilidad interpretativa en todos sus trabajos. A la cabeza del elenco encontramos a Rooney Mara (El callejón de las almas perdidas), Claire Foy (The Crown) y Frances McDormand (Olive Kitteridge, Nomadland), acompañadas por Ben Whishaw (Esto te va a doler), Jessie Buckley, Judith Ivey, Sheila McCarthy, Michelle McLeod, Liv McNeil y Kate Hallett.