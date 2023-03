apuesta por series de diferentes géneros y con propuestas variadas y la última incorporación es una de las más jugosas e interesantes de los últimos años. Pese a que ya hemos visto varias adaptaciones literarias en esta plataforma, como hemos comprobado en The Peripheral y La templanza, el proveedor de streaming se lanza con una ficción que no solo es apasionante en sí misma, sino que tiene cierta inspiración en la realidad del grupo Fleetwood Mac y, además, promete regalarnos canciones, además de secuencias memorables. Se trata de Todos quieren a Daisy Jones, estrenada como Daisy Jones & The Six en su versión original. Desde el viernes 3 de marzo es posible descubrir a una nueva banda de rock que revolucionará nuestras pantallas.

La serie, de 10 capítulos dirigidos por James Ponsoldt, Nzingha Stewart y Will Graham, está basada en la novela superventas New York Times escrita por Taylor Jenkins Reid (quien también forma parte de la producción) y elegida por el Club de Lectura de Reese Witherspoon para ser adaptada a través de su compañía, Hello Sunshine. Producida por Amazon Studios, cuenta con la producción ejecutiva de la también actriz Reese Witherspoon (Tu casa o la mía) y Lauren Neustadter por parte de Hello Sunshine y Brad Mendelsohn de Circle of Confusion.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

VER SERIE

Todos quieren a Daisy Jones: sinopsis y personajes de la serie musical de Amazon Prime Video

En 1977, Daisy Jones & The Six estaban en lo más alto. La banda, liderada por dos bombas de relojería, Daisy Jones y Billy Dunne, saltó a la fama repentinamente. Unidos por una química personal y artística, su complicada relación artística catapultó a la banda desde la oscuridad a una increíble fama. Tras un concierto en el Soldier Field de Chicago con las entradas agotadas, el grupo se disolvió. Décadas después, sus miembros han accedido por fin a contar la verdad. Esta es la historia de cómo una banda emblemática se derrumbó cuando estaban en la cima de su carrera musical.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Con episodios nuevos cada viernes hasta el 24 de marzo, en cada entrega podremos conocer la historia de este grupo y engancharnos a las 24 canciones originales escritas exclusivamente para la serie y grabadas por el reparto con el sello Atlantic Records respetando el estilo de la banda en la que se inspira, Fleetwood Mac. De hecho, una de ellas la hemos conocido en el tráiler oficial, ya que 'Look At Us Now (Honeycomb)' suena de fondo.



La serie está protagonizada por Riley Keough (La lista final, Culpable), hija de la recientemente fallecida Lisa Marie Presley, en el papel de Daisy Jones, Sam Claflin (Antes de ti, Amor. Boda. Azar) en el de Billy Dunne, Camila Morrone interpreta a Camila Dunne, Will Harrison a Graham Dunne, Suki Waterhouse es Karen Sirko, Josh Whitehouse es Eddie Roundtree, Sebastian Chacon es Warren Rhodes, Nabiyah Be da vida a Simone Jackson y Tom Wright a Teddy Price. Destaca la aparición especial de Timothy Olyphant como Rod Reyes.