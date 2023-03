La temporada 5 de You debería ser el final de la exitosa serie de Netflix, según su estrella principal, Penn Badgley. You, una serie sobre un asesino monstruoso, sigue a Joe Goldberg (Badgley) en su lucha contra sus impulsos de matar y su propio sentido de la moralidad. Como la cuarta temporada terminó con Joe aceptando su naturaleza y regresando a Nueva York tras su viaje a Londres, el camino parece preparado para el siguiente capítulo de la serie.

Sin embargo, la temporada 5 podría ser la última de la serie. Aunque Joe no haya muerto, su conciencia sí lo ha hecho, dejando al personaje sin otro camino que las profundidades de la depravación. En una entrevista con IndieWire, Badgley explicó que le gustaría que la serie terminara la próxima temporada con Joe enfrentándose finalmente a las consecuencias de sus muchos crímenes. Echa un vistazo a su cita a continuación:

"Me parece que tenemos que hacer otra temporada. Me parece que Joe tiene que recibir lo que se merece, y ahora tiene que caer aún más porque tiene todo este poder y riqueza", dijo Badgley. "Pero, por supuesto, eso no depende de mí. No sé adónde va. Pero para mí, con este concepto y con este personaje, siempre quisimos ser responsables y no es el tipo de cosa que podemos dejar que siga adelante porque le va bien."

'You' Temporada 5: argumento

Si Badgley se sale con la suya, Joe se enfrentará a todo lo que ha hecho desde detrás de las rejas o en una tumba al final de la serie de Netflix. Hasta ahora, sin embargo, el enigmático asesino sólo ha sido perseguido por sus diversas víctimas, y rara vez se enfrenta a consecuencias tangibles, ya que se ocupa de los que saben la verdad sobre él y sigue adelante. Incluso el final de la cuarta temporada de You muestra a Joe esquivando por completo cualquier repercusión mientras regresa a su anterior hogar de Nueva York.

Después de todo, se le ha dado la oportunidad de volver a casa y continuar su vida sin impedimentos. Mientras tanto, aquellos a los que ha acechado y asesinado a lo largo de los años permanecen en sus tumbas. Incluso el inocente Rhys (Ed Speleers) es asesinado en la temporada 4 de You, a pesar de que Joe fue quien realmente cometió sus atroces crímenes.

Si la serie llega a su fin con la temporada 5 de You, nada impedirá que obligue a Joe a dar la cara. Dado que Badgley entiende perfectamente la crueldad de su personaje y el hecho de que merece justicia, es probable que la última temporada de You incluya algún castigo. Queda por ver cómo será, sobre todo porque Netflix aún no ha renovado oficialmente You para su posible capítulo final.

'You' Temporada 5: fecha de estreno

Netflix no ha hecho ningún anuncio oficial al respecto. No se ha revelado que la cuarta temporada sea el final de la serie, algo que Netflix ha estado haciendo con otros estrenos originales cuando se planea que las nuevas temporadas sean las últimas. Pero tampoco se ha confirmado la renovación.

Si Netflix le da luz verde a la temporada 5, según el patrón de años anteriores, se espera que se estrene a finales de 2024 o en 2025.