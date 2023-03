El capítulo 9 de The Last of Us redondea la primera temporada de la adaptación de HBO con un final lleno de giros espectaculares. Con la trama central de The Last of Us desde el episodio 1 en torno a la inmunidad de Ellie y la misión de Joel de entregarla a los Luciérnagas, el episodio 9 de The Last of Us cierra el círculo. Tras enfrentarse a varias amenazas en su viaje por los Estados Unidos postapocalípticos, Ellie y Joel llegan por fin a Salt Lake City y a la base de los Luciérnagas.

Al principio del episodio 9 de The Last of Us, Joel y Ellie se adentran en el corazón de Salt Lake City para encontrar a la milicia que lucha por la libertad. Aunque es evidente que Ellie sigue conmocionada por los traumáticos acontecimientos que vivió con David en el final del episodio 8 de The Last of Us, Joel muestra lo mucho más abierto que es con Ellie ahora que ambos han superado su necesidad de ocultar el vínculo que se ha formado entre ellos. Dicho esto, el episodio 9 de The Last of Us da su primer giro cuando los Luciérnagas capturan a Joel y Ellie, antes de culminar en un final con muchos más giros.

HBO

¿Podría Ellie realmente haber sido utilizada para una cura Cordyceps?

Una de las grandes preguntas que surgen del final del episodio 9 de The Last of Us es si realmente se podría haber conseguido una cura para el Cordyceps. Cuando Joel despierta en el hospital, Marlene le transmite las esperanzas del cirujano jefe de los Luciérnagas. Marlene afirma que el cirujano cree que la inmunidad de Ellie proviene del Cordyceps que ha estado en su sistema desde su nacimiento, ya que Anna, la madre de Ellie, fue mordida durante el parto. Esta cepa de Cordyceps actúa como una especie de barrera, un "mensajero químico" que hace que cualquier nuevo Cordyceps que entre en su sistema -como las mordeduras de los episodios 2 y 7 de The Last of Us- piense que ya está infectada.

Marlene afirma entonces que el cirujano planea extraer los Cordyceps que han estado en el organismo de Ellie, multiplicar las células que actúan como mensajeros químicos y crear una vacuna para administrar estas células a la población en general. La realidad es, sin embargo, que tanto el episodio 9 como el juego original de The Last of Us siguen siendo ambiguos sobre si la cura es realmente posible. En términos de por qué podría ser posible, Ellie es aparentemente la primera persona en la historia que es inmune a la infección, lo que significa que su inmunidad proporciona el impulso adicional necesario a las esperanzas de crear una cura.

Por el contrario, las palabras de Marlene dejan claro que los Luciérnagas se agarran a un clavo ardiendo. Marlene afirma que el cirujano "cree" que puede hacer una cura, lo que significa que ni siquiera él está seguro de que vaya a funcionar. En cualquier caso, el sombrío estado del mundo deja claro que alguien inmune como Ellie, que ofrece la más mínima esperanza, significa que cualquier cirujano al menos intentaría formular una cura. Sin embargo, el final del episodio 9 de The Last of Us no aclara intencionadamente el estado de la cura con Cordyceps, lo que enlaza con la incertidumbre que se supone que sienten los espectadores sobre la controvertida decisión de Joel de salvar a Ellie.

HBO

Por qué Joel mata a tanta gente y cómo prepara la temporada 2

Otra pregunta que surge del final del episodio 9 de The Last of Us es por qué Joel mata a todas los luciérnagas, y la respuesta es relativamente sencilla dado todo su arco argumental hasta ahora: Joel quiere a Ellie como quería a su propia hija Sarah. Tras la pérdida de Sarah, el dolor de Joel por ello y el salto temporal de 20 años en el que se convirtió en un hombre frío y destrozado, Ellie fue la persona que le trajo de vuelta. Las experiencias de Joel con Ellie hicieron que se convirtiera en su hija, lo que significa que haría cualquier cosa para mantenerla con vida y superar sus "fracasos" para salvar a Sarah y a Tess.

Por eso Joel asesina a todas los Luciérnagas en el final del episodio 9 de The Last of Us. Como pretenden matar a Ellie para sintetizar una cura, él jura salvarla, matándolas a todas para que no vayan a por ella. La decisión es controvertida, sentando así las bases para la segunda temporada. En la temporada 2 de The Last of Us veremos cómo Joel es asesinado cinco años después de este momento por Abby, la hija del cirujano del episodio 9 de The Last of Us. Esto a su vez provoca que Ellie busque venganza en una desgarradora historia de amor, pérdida y cómo el ciclo de la venganza puede nublar la mente de uno con pura oscuridad.

HBO

Por qué Joel miente a Ellie (dos veces) en el episodio 9 de 'The Last Of Us'

Al final del episodio 9 de The Last of Us, Joel miente a Ellie en dos ocasiones diferentes. En primer lugar, le dice que hay muchas otras personas inmunes como ella y que, por ello, los Luciérnagas han dejado de buscar una cura para el Cordyceps de The Last of Us. Después, en la escena final de la primera temporada de The Last of Us, Ellie le pide que le jure que todo lo que ha dicho es cierto, lo que Joel hace sin dudarlo lo más mínimo. Joel miente a Ellie porque es plenamente consciente de la naturaleza egoísta de su decisión.

La culpa de superviviente de Ellie -de la que Joel es consciente- significa que ella, sin duda, habría elegido hacer lo que fuera para conseguir una cura para el Cordyceps. Joel lo sabe, pero tomó la decisión por ella y le salvó la vida, eliminando cualquier posibilidad de cura debido a su propio trauma y a la increíblemente comprensible indecisión de perder a otra hija. Joel también sabe que si le contara la verdad a Ellie, ella nunca le perdonaría, algo que será uno de los puntos principales de la trama de la segunda temporada de The Last of Us.