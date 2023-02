El episodio 7 de The Last of Us presenta la historia de Ellie y Riley, que termina en un lugar previsiblemente trágico para la serie de HBO. Aunque la secuencia inicial del episodio 7 de The Last of Us se centra en Ellie intentando poner a salvo a Joel, rápidamente se centra en las experiencias de Ellie con Riley en el QZ de Boston. El episodio tiene lugar principalmente en este escenario, unas tres semanas antes de los acontecimientos del episodio 1 de The Last of Us.

De este modo, el episodio salta entre el viaje de Ellie y Riley y los intentos de Ellie por salvar la vida de Joel en el futuro. Debido al intenso cliffhanger final del episodio 6 de The Last of Us, la decisión de centrarse en la historia de Ellie puede resultar chocante. Dicho esto, el episodio 7 de The Last of Us sigue la estela de sus predecesores, ya que está escrito, interpretado y dirigido con maestría en una historia autoconclusiva con otro final trágico.

HBO

¿Qué le pasó a Riley al final del episodio 7 de 'The Last Of Us'?

Dado que gran parte del episodio 7 de The Last of Us se centra en Riley y su vínculo con Ellie, puede sorprender que el final no desvele lo que le ocurrió. Lo último que se ve de Ellie y Riley en el episodio 7 de The Last of Us llega después de que ambas sean mordidas por un huésped infectado, y decidan sentarse juntas y esperar a que la infección Cordyceps se apodere de ellas. Como se sabe desde el episodio 1 de The Last of Us, Ellie acaba en manos de Marlene y los Luciérnagas, pero no está claro qué ocurre con Riley.

La respuesta obvia es que Riley se convirtió en un monstruo infectado tras el final del episodio 7 de The Last of Us, pero las sutiles pistas sobre el papel de Ellie en todo esto son realmente desgarradoras. En el episodio 4 de The Last of Us, Ellie afirma que disparar al cazador no fue la primera vez que hizo daño a alguien antes de desviar las preguntas de Joel al respecto. Se puede deducir que Ellie se refería a Riley, ya que probablemente se vio obligada a disparar a Riley después de que esta se convirtiera y descubriera su inmunidad de The Last of Us.

¿Cómo acabó Ellie con Marlene en el episodio 1 de 'The Last Of Us'?

HBO

Otra pregunta persistente del final del episodio 7 de The Last of Us gira en torno a cómo acaba Ellie con los Luciérnagas por los acontecimientos del episodio 1 de The Last of Us. Como se desprende de este último, Marlene conocía a Ellie en The Last of Us debido a la conexión de los Luciérnagas con Anna, la madre de Ellie. Sin embargo, esto no explica cómo Marlene encontró a Ellie, algo que se responde sutilmente en el episodio 7 de The Last of Us. En ese episodio, se revela que Riley se unió a los Luciérnagas y fue destinada al centro comercial para custodiar algunos suministros de los Luciérnagas.

Es probable que los Luciérnagas, incluida Marlene, viajaran al centro comercial para recuperar sus provisiones o ponerse en contacto con Riley tras no saber nada de ella. Allí es donde Marlene encontró a Ellie viva, a pesar de haber sido mordida. Esto concuerda con el diálogo entre Marlene y Ellie en el episodio 1 de The Last of Us, en el que Marlene le recuerda a Ellie que les dijo a los Luciérnagas que no le dispararan tras ver su mordedura. Esto conduce directamente al episodio 1 de The Last of Us, que da inicio a los acontecimientos de la serie.

¿Salvará Ellie la vida de Joel en el episodio 7 de 'The Last Of Us'?

HBO

El episodio 7 también se centra en la herida de Joel en el episodio 6 de The Last of Us, y en los intentos de Ellie por salvarle la vida. A pesar de que la mayor parte del episodio se centra en Riley y Ellie, en la escena final esta última empieza a coser la herida de Joel. Esto prepara el episodio 8 de The Last of Us, en el que la herida de Joel se infecta. Ellie se encontrará entonces con David para conseguir antibióticos y, finalmente, salvar la vida de Joel. Dicho esto, la costura de la herida durante el episodio 7 de The Last of Us sin duda contribuye en gran medida a reducir la pérdida de sangre de Joel y ayuda a que el tejido se cure para dar paso al episodio 8.

El séptimo episodio de 'The Last Of Us' da un giro a la historia de Joel y Ellie

HBO

Un aspecto muy interesante del episodio 7 de The Last of Us es la forma en que la serie da la vuelta a la historia de Joel y Ellie del episodio 6. La totalidad del episodio 6 de The Last of Us mostraba el creciente miedo de Joel a su conexión con Ellie, y cómo su impulso por salvarla debido a sus pérdidas anteriores se deriva de esto. Sin embargo, el episodio 7 de The Last of Us da la vuelta a esta situación centrándose en el impulso de Ellie por salvar a Joel debido al dolor que sintió al perder a Riley. Es una forma preciosa de mostrar lo que siente cada personaje por el otro y de hacer que ambos resulten infinitamente más simpáticos en el proceso.

Por qué la historia de Riley y Ellie es importante para 'The Last Of Us'

HBO

Con las pistas de Riley de The Last of Us, la pregunta de por qué valía la pena contar esta historia dentro de la serie sigue en pie. La importancia está relacionada con el arco argumental de Ellie, especialmente de cara al final de The Last of Us y la segunda temporada. El quid de la historia de Ellie a lo largo de la serie se centra en su inmunidad y en cómo esta contribuye a su sentimiento de culpa como superviviente. Esta culpa también provoca el principal miedo de Ellie, su miedo a estar sola, que describió a Sam y también a Joel en el episodio 6 de The Last of Us.

Ambas cosas -su culpa de superviviente y su miedo- proceden de sus experiencias con Riley. Riley fue el primer amor de Ellie y, trágicamente, la primera persona que murió a causa de la infección después de que Ellie descubriera su inmunidad. Esto influye en el futuro de The Last of Us, ya que explica por qué está tan unida a Joel y no quiere que la abandone, y por qué está tan comprometida con cumplir el sueño de los Luciérnagas de sintetizar una cura. Todo esto tendrá una gran importancia en los dos últimos episodios de The Last of Us, e incluso en la segunda temporada.