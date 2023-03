The Last of Us temporada 1 episodio 8 adapta un aspecto esencial del juego original en un final culminante que será vital para la historia de Ellie y Joel. Desde el cliffhanger final del episodio 6 de The Last of Us, la serie ha girado en torno al empeño de Ellie por evitar que Joel muera. El episodio 7 de The Last of Us optó por incluir la historia del DLC de The Last of Us: Left Behind como una forma tanto de dar cuerpo a su ya fantástico personaje como de establecer sus motivaciones para intentar desesperadamente salvar la vida de Joel.

Esto continuó con el episodio 8 de The Last of Us, en el que Ellie se encuentra con un hombre llamado David, interpretado por Scott Shepherd. Ellie consigue cambiarle a David un ciervo por medicinas, lo que devuelve a Joel al camino de la curación. Sin embargo, cuando se revela que los hombres de la universidad que atacaron a Joel y Ellie en el episodio 6 de The Last of Us formaban parte del grupo de David, el episodio da un giro. Esto culmina en un final explosivo, lleno de acción y angustioso para el episodio 8 de The Last of Us, el penúltimo de la temporada.

HBO

¿Quién es David? Explicado el villano del episodio 8 de 'The Last Of Us'

Como los hombres de la universidad pertenecen al grupo de David, éste quiere, como es natural, llevar a Joel ante la justicia, al tiempo que desarrolla un extraño afecto por Ellie. David se revela como el líder del grupo debido a su condición de predicador y a la necesidad de su grupo de religión, o más bien de cualquier tipo de líder, Dios en este caso. David revela que solía ser profesor antes de que el brote de Cordyceps le permitiera encontrar a Dios. El episodio presenta a David bajo una luz algo positiva a través de su impulso por alimentar a su comunidad, su trato justo a la gente que le llama líder y su trato benevolente hacia Ellie.

Sin embargo, el episodio 8 de The Last of Us de HBO desvela poco a poco a David como un verdadero villano. Esto comienza con la revelación de que sabe quiénes son Joel y Ellie y su compromiso de llevar a Joel ante la justicia después de que mató a uno de los hombres de David en defensa propia. Aunque sus acciones hacia Ellie siguen siendo amistosas, con su afán por introducirla en su comunidad, rápidamente se revela que David tiene una naturaleza mucho más oscura de lo que se pensaba.

HBO

¿Por qué David quería mantener viva a Ellie en el capítulo 8 de 'The Last of Us'?

Esta naturaleza oscura rodea el razonamiento de por qué David está tan empeñado en mantener viva a Ellie. Al principio, David dice que necesita ayuda para liderar su comunidad. Dice que puede relacionarse con Ellie, ya que ambos son parte importante de un mundo violento, afirmando que ella tiene un corazón violento al igual que él. David dice que, por encima de todo, necesita un amigo, y cree que Ellie podría ser ese amigo.

Sin embargo, en el transcurso del episodio, las verdaderas intenciones de David quedan inquietantemente claras. A lo largo de esta conversación, David da algunas pistas sobre su verdadera naturaleza, y por qué quiere que Ellie se quede con su grupo. Desde su obsesión con Cordyceps, afirmando que asegura su futuro a través de la violencia y que "ama", hasta sus comentarios sobre tener un corazón violento, se hace evidente que David no es el hombre benevolente y amable que parecía antes. Esto se agrava al final del episodio 8 de The Last of Us, cuando se da a entender que David intenta agredir sexualmente a Ellie tras afirmar que "la lucha es la parte que más me gusta".

La escena final de Joel y Ellie es vital para 'The Last Of Us'

Poco después de la desgarradora escena final en la que Ellie mata a David para defenderse, sale a la calle aturdida y traumatizada antes de que Joel -cuyas heridas del episodio 6 de The Last of Us se han curado- la alcance. Joel sostiene entonces a Ellie mientras ella se derrumba en sus brazos, lo que es posiblemente la escena más importante de The Last of Us tanto en la adaptación de HBO como en el juego original. La escena muestra la confianza que Joel y Ellie se tienen y la conexión que ninguno de los dos personajes puede ocultar ya.

Esto queda ejemplificado cuando Joel se refiere a Ellie como "baby girl", el mismo término cariñoso con el que llamaba a su hija Sarah antes de su trágica muerte. En The Last of Us, el vínculo padre-hija entre Joel y Ellie se ha presagiado magistralmente de muchas formas. Todo este presagio conduce a este momento en el episodio 8 de The Last of Us, en el que Joel finalmente acepta sin reparos a Ellie como su hija tras sus traumáticas experiencias y su viaje juntos.