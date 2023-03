Álvaro Morte dio el salto a la fama de la mano de un papel que ha sido muy querido en todo el mundo, el del ‘Profesor’ de La casa de papel. Una interpretación que dejó ya hace un año con el final de la serie. Y es que tras ella han venido otros proyectos como El embarcadero y La rueda del tiempo, entre otros.

Hace 15 años, Álvaro Morte tuvo cáncer. Los médicos detectaron un tumor maligno en su muslo izquierdo y él se enfrentó a todas las posibilidades, casi todas malas, que se abren a partir de ese diagnóstico. Morte lo ha desvelado en El Faro de Mara Torres y ha contado cómo vivió ese momento de su vida y ha lanzado una reflexión sobre la necesidad de no cargar al enfermo con la responsabilidad de su propia curación. "A mí me dijeron que me cortaban la pierna, que no sabían cuánto me quedaba...", ha contado Morte.

#gatopardo | @AlvaroMorte : "Me dijeron que me cortaban la pierna, que no sabían cuánto me quedaba"



👉El actor se sincera sobre su experiencia tras ser diagnosticado de un cáncer hace 15 años y critica la dictadura del positivismo @maratorres_ @La_SER https://t.co/oG9h26HRCi pic.twitter.com/q9mrJtw8na — El Faro (@ElFaroSER) March 14, 2023

El consejo de Álvaro Morte

“Cuando te dan una noticia de este tipo, te lo puedes tomar de muchas formas. Eres completamente libre de tomártelo como quieras. Tienes todo el derecho de sufrir. Últimamente hay una corriente con la que yo no estoy nada de acuerdo que dice que, si tú crees que te vas a curar, te curarás, que seguro que vas a ganar la batalla”.

“El enfermo ya tiene bastante con lo que tiene y quien tiene que luchar por salvarlo es el médico. No podemos volcar la responsabilidad de que te cures o no en si estás más o menos animado, o si te lo tomas mejor o peor”, ha añadido.

Morte ha contado que él siempre ha sido "un tipo muy optimista" y que cuando recibió el diagnóstico intentó tomárselo así. "Me encanta reírme un poco de todo lo que puedo, siempre que puedo. No quiero decir que me lo tomara a cachondeo, pero sí intenté que no me tirara abajo el ánimo", ha revelado. El actor ha compartido también su creencia de que "las cosas en la vida pasan porque tienen que pasar y las opción es aprender de todo lo que pasa, madurar y gestionar como puedas".

"Me podría haber pasado en cualquier momento de mi vida, pero me pasó en ese momento. Si es verdad que hay una parte que dices 'bueno, si me van a cortar la pierna, ¿cómo voy a seguir yo trabajando como actor?'. Pero bueno, preferí no pensarlo y al final todo afortunadamente salió bien y no ha vuelto a dar la cara nunca más", ha contado.