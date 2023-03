La película es una secuela de la película original de Netflix Criminales en el mar, que se estrenó el 14 de junio de 2019. Sigue al oficial de policía de Nueva York Nick Spitz (Adam Sandler) y a su esposa Audrey (Jennifer Aniston), amante de los misterios de asesinato, cuando sus vacaciones europeas se ven truncadas por la muerte violenta de un multimillonario y la culpa recae sobre ellos, lo que les obliga a intentar resolver su asesinato. En su momento, la película tuvo el mejor fin de semana de estreno de la historia de Netflix, por lo que la empresa no tardó en dar luz verde a una secuela, que se anunció ese mismo octubre.

Esta vez se les une a la aventura el español Enrique Arce de La Casa de Papel, con el que estuvimos siguiendo el increíble rodaje a través de sus redes sociales, y es que verle tan integrado en Hollywood fascina a sus fans como su amistad con Jennifer Aniston o Marion Cotillard.

El actor valenciano ya está completamente consolidado en Hollywood. Ha participado en producciones como 'Knightfall', en 'Terminator: Dark Fate' (2019), de Tim Miller, o en Rifkin's Festival (2019), de Woody Allen. Su vinculación a la industria estadounidense ya comienza a palparse en las redes sociales del actor valenciano.



Va a haber bastantes solapamientos entre el la primera película y la secuela, que se estrena este viernes en Netflix. Además de Sandler y Aniston, el reparto de la película incluye a Adeel Akhtar como Maharajah (el personaje cuya boda desencadena los acontecimientos de la trama cuando es secuestrado y retenido para pedir un rescate) y John Kani como el Coronel Ulenga. También regresa el guionista original, James Vanderbilt, aunque el director original, Kyle Newacheck, ha sido sustituido por Jeremy Garelick, de The Wedding Ringer.

Scott Yamano / NETFLIX Netflix

'Criminales a la vista': reparto

Además de Strong, los nuevos miembros del reparto que interpretan a varios sospechosos incluyen a Mélanie Laurent, Jodie Turner-Smith, Tony Goldwyn, Annie Mumolo y Wilmer Valderrama (que también ha aparecido recientemente en Netflix). En esta ocasión, las apuestas son muy diferentes, ya que los Spitz han decidido convertirse en detectives a tiempo completo y luchan por encontrar clientes. Resolver este misterio no sólo les ayudará a salvar la vida de su amigo, sino también a conseguir una nueva lista de clientes de alto nivel.

Queda por ver si Criminales a la vista puede recuperar la magia que atrajo a tantos espectadores a la original en 2019. Sin embargo, al más puro estilo de las secuelas, parece haber subido la apuesta considerablemente, subiendo el volumen de la comedia llena de acción de la original mientras transporta a los espectadores a una isla remota y a las calles de París. Teniendo en cuenta el hecho de que esta es la primera secuela en la lucrativa carrera de Adam Sandler con Netflix, parecen bastante seguros de que será un gran éxito.