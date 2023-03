Courtesy of Netflix

Rob Lowe vuelve a las pantallas muy pronto en la nueva serie de Netflix, Inestable, donde produce ejecutivamente y lidera el reparto junto a su hijo John Owen Lowe.

El dúo padre-hijo lleva su dinámica a la pequeña pantalla en esta nueva e hilarante aventura, en la que Rob interpreta al empresario de biotecnología Ellis Dragon, un hombre en caída libre emocional tras la muerte de su esposa.

Aunque distanciado, su hijo Jackson (John Owen) vuelve para ayudar a salvar a su padre y a su exitosa empresa, pero ¿podrá hacerlo sin que su padre siga haciendo que Jackson se parezca más a él?

'Inestable': el reparto de la serie

Rob y John Owen Lowe encabezan el reparto y son productores ejecutivos de Inestable, junto a Victor Fresco (Better Off Ted, Santa Clarita Diet) y Marc Buckland (Santa Clarita Diet, The West Wing).

Por supuesto, muchos conocen a Rob Lowe por sus papeles en Parks and Recreation y, más recientemente, en la serie policíaca británica de 2019 Wild Bill.

Hablando sobre el casting de la serie, pero particularmente de Sian Clifford, a quien muchos conocen por su papel como la hermana mayor en pantalla de Phoebe Waller Bridge en Fleabag de la BBC, Rob Lowe reveló en una entrevista con Netflix: "Cuando los tres estábamos en Zoom creando estos personajes, el personaje de Anna era súper importante. Vimos a Sian en Fleabag y, como todo el mundo, nos enamoramos de ella. Y nos dijimos: '¿Creéis que alguna vez lo haría?'. Le enviamos el guion y le encantó".

'Inestable': el argumento de la serie

La serie sigue a Ellis Dragon (Rob Lowe), que es un "empresario biotecnológico universalmente admirado, excéntrico y narcisista que trabaja para hacer del mundo un lugar mejor", según la sinopsis de la serie.

Pero también está pasando por momentos difíciles en su vida personal. Está distanciado de su hijo Jackson (John Owen Lowe) y no sabe muy bien qué hacer con sus emociones tras la muerte de su esposa. Pero mientras Ellis es conocido por estos rasgos distintivos de su personalidad, Jackson está lejos de ser como su padre.

Quiere escapar de estar bajo la sombra de Ellis, pero ¿lo conseguirá, además de volver para ayudar a salvar a Ellis, su empresa y su propia relación?

Hablando de cómo se le ocurrieron las ideas para esta nueva serie de comedia padre-hijo, Rob Lowe dijo: "John Owen estaba esencialmente troleándome en mi cuenta de Instagram. Tenemos una broma divertida juntos y ninguno de los dos pensó nada al respecto. Era algo que hacíamos intrafamiliarmente para hacernos reír y la gente empezó a darse cuenta. La gente se enamoró tanto de ello que John Owen y yo no podíamos hacer una entrevista sin que la gente nos preguntara por esa relación".

"Los dos empezamos a pensar en lo que podría ser una serie. No queríamos hacer un reality show, que sería la respuesta más obvia. Si se trata de una historia ficticia con guion en el que interpreto una versión exagerada de mí mismo, ese género parece un poco pasado de moda. Dedicamos mucho tiempo a pensar en los elementos básicos de nuestra relación que hacen que sea lo que es, y luego diseñamos personajes ficticios a su alrededor".